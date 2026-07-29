Manualidades: fabrica una increíble alcancía de cerdito con una botella de plástico

Las manualidades recicladas han llegado para quedarse debido a que nos permiten cuidar el medio ambiente, pero también para pasar tiempo con la familia mientras creas nuevos objetos. En esta oportunidad te vamos a mostrar cómo hacer una alcancía de cerdito con tan solo una botella de plástico.

Esta es una gran idea porque no necesitas materiales costosos ya que seguramente los tienes en casa. Para la fabricación del cerdito necesitas una botella de plástico vacía, un poco de foami y pegamento. Además, tienes la posibilidad de utilizar los colores y decoraciones que deseas.

¿Cómo fabricar la alcancía de cerdito?

Las manualidades de este tipo te ayudan a que los más chiquitos puedan desarrollar su creatividad y motricidad. Además, comienzan a tener conciencia del reciclaje por eso te dejamos estas increíbles ideas.

Materiales



1 botella de plástico de refresco con tapa

Foami rosa

Foami negro, blanco y azul para los detalles

Silicón caliente o pegamento para foami

Tijeras

Plumón negro

Cutter (solo para uso de un adulto)

Procedimiento

El primer paso es limpiar la botella de plástico y retira la etiqueta para obtener una superficie completamente lisa. Cuando se seque vas a forrar el cuerpo con una pieza de foami rosa, procura que esté bien pegada.

Luego vas a comenzar a realizar las patas del cerdito. Para ello corta cuatro tiras pequeñas de foami rosa, enróllalas para formar pequeños cilindros y pégalas en la parte inferior de la botella. Estas serán las patas que sostendrán la alcancía y le darán la forma de cerdito.

Después deberás hacer el hocico. En este caso tienes que forrar la tapa de la botella con foami rosa o pintarla del color que prefieras. Toma un plumón negro para dibujar dos pequeños óvalos que van a hacer la nariz del cerdito y coloca la tapa en la botella.

Utiliza los colores que desees.|Pinterest

Recorta dos círculos blancos para los ojos y agrega un círculo azul y otro negro más pequeño para las pupilas. Vas a pegarlo justo arriba del hocico. Después corta dos triángulos de foami rosa, dóblalos ligeramente por la mitad y pégalos en la parte superior para formar las orejas.

Solo resta agregar una colita si lo deseas y marcar la parte superior de la botella en donde entrarán las monedas. Así obtendrás una alcancía hermosa.