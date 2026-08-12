Ramahá ya definió a quién subirá al balcón si gana la batalla por equipos de MasterChef 24/7: “Pa’ que muerdan chile seco”

La próxima batalla por equipos de MasterChef 24/7 promete ser una de las más emocionantes de la temporada, pero no solamente porque se acerca la gran final del reality show, sino también porque será escenario de una gran rivalidad, pues Claudia y Ramahá serán dos de los capitanes que estarán al frente del esperado choque y fue precisamente el cocinero yucateco quien ya definió quién lo acompañará en el balcón si es que logra salir victorioso el día de mañana. ¿Cuál sería su decisión? Te lo contamos a continuación.

Tras la gala de beneficios y castigos, los capitanes no tardaron en comenzar a planear sus estrategias para la gala de este miércoles y fue Carmen quien le preguntó a Ramahá a quiénes tendría en mente para conformar su equipo y la razón detrás de elegir a Michelle para no subirla al balcón, por lo que el capitán compartió que escogería a Daniela, Antrax y posiblemente a la propia Carmen.

Sin embargo, el yucateco dijo no estar completamente seguro de la decisión debido a que buscaría que sus aliados estuvieran repartidos en los demás equipos para que también tengan más oportunidades de subir al balcón en caso de perder el reto. Como Carmen le aseguró que nadie la seleccionaría, Ramahá se mostró más confiado en elegirla para su equipo; no obstante, les compartió que, efectivamente, sí considera escoger a Michelle con el fin de que sus aliados no la puedan salvar.

Otro punto que el capitán puso sobre la mesa fue la hipotética elección de Antrax y es que si el cocinero sube al balcón, tendría que asignarle su Pin Negro a alguien más y Ramahá apuntó que Carmen y Julio podrían ser los nuevos portadores de la temida insignia.

Finalmente, Ramahá le compartió a sus aliados que ya definió a Daniela como la cocinera que lo acompañaría arriba, especialmente porque anticipa que Ixdit usaría su poder de elegir a alguien que no podrá subir al balcón en la batalla por equipos o ser votado por el público para salvarlo el próximo domingo de eliminación con ella. Además, el capitán dijo que con esa decisión también fastidiaría a los demás participantes de MasterChef 24/7.

¿Qué hay del equipo de Claudia?

Por otro lado, Claudia también comenzó a mover sus piezas para la gala de este miércoles y es que le aseguró a Michelle y Lancer que serían sus compañeros de equipo.

Cuando Lancer afirmó que Ramahá no querría escogerlo a él o a Michelle, su actual pareja se dijo molesta por lo ocurrido en la pasada batalla por equipos cuando compartió la responsabilidad con Claudia, Daniela y el propio yucateco, y sentenció que si fuera elegida por el capitán del equipo azul, no haría nada durante la preparación de los platillos.

Si bien no se definió si Claudia elegiría a Lancer o a Michelle para que pudiera subir al balcón, sí se mostró muy emocionada por la posibilidad de que Ixdit pueda usar su poder como portadora del Pin del Chef con Daniela, escenario previamente establecido por Ramahá.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Claudia (equipo rojo), Ramahá (equipo azul) y Flor (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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