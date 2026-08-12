Manualidades de Plantas: 3 ideas creativas para pintar macetas de terracota con diseños abstractos para regalar

Existen muchas maneras de transformar y embellecer un jardín. Sin embargo, algunas de las formas más económicas y creativas que podemos adoptar son las manualidades ya que nos permiten reutilizar objetos cotidianos, personalizarlos y darles un toque distintivo, según nuestras preferencias.

Noticias Zacatecas del 11 de agosto 2026

Las manualidades que por lo general las enfocamos a diseños infantiles, también pueden servirnos para crear objetos o modificar alguno existente con estilo. Al respecto, hoy te proponemos aprender a pintar macetas de terracota con diseños abstractos para regalar.

Manualidades de Plantas

La clave de esta manualidad es transformar este objeto de jardín en un presente para nuestros seres queridos o en un detalle distintivo en nuestro jardín. A continuación se detalla esta propuesta, los materiales que necesitamos y 3 ideas para lograrla:

Bloques de color geométricos

Materiales: Pintura acrílica de 3 o 4 colores (por ejemplo: terracota natural, verde oliva, crema y un toque de dorado), cinta de enmascarar (masking tape) y pincel plano.

Paso a paso



Deja partes de la terracota expuestas al natural para aprovechar su textura. Coloca tiras de cinta de enmascarar en diferentes ángulos cruzando la maceta para definir secciones (triángulos, franjas diagonales o rectángulos). Pinta cada sección delimitada con un color sólido diferente. Retira la cinta cuidadosamente antes de que la pintura se seque por completo para obtener bordes limpios y definidos.

Decora macetas de terracota

Estas manualidades tiene presente que las macetas de terracota son el lienzo perfecto para experimentar con arte abstracto. Su tono cálido y textura porosa resaltan los acabados acrílicos, convirtiéndolas en regalos únicos y llenos de personalidad, por lo que las siguientes ideas se convierten en una gran opción:

Formas orgánicas y pinceladas sueltas

Materiales: Pintura acrílica en tonos neutros o pasteles (blanco, terracota, mostaza, rosa viejo) y pinceles de cerda suave de distintos tamaños.

Paso a paso



Aplica una base completa en color blanco o crema para dar brillo al fondo. Con un pincel mediano, pinta "arcos", manchas ovoides y semicírculos superpuestos en distintas zonas de la maceta. No busques simetría; la belleza está en la imperfección. Agrega detalles sobre las manchas usando un pincel fino: puntos en serie, líneas onduladas o trazos negros delgados para dar contraste visual.

Salpicado y chorreado controlado

Materiales: Pintura acrílica ligeramente diluida en agua, pinceles de cerda dura o un cepillo de dientes viejo, y pintura base mate (blanca o negra).

Paso a paso

