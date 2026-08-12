Manualidades de Plantas: 3 ideas creativas para pintar macetas de terracota con diseños abstractos para regalar
Manualidades de Plantas. 3 ideas creativas para decorar macetas de terracota y hacer un regalo único.
Existen muchas maneras de transformar y embellecer un jardín. Sin embargo, algunas de las formas más económicas y creativas que podemos adoptar son las manualidades ya que nos permiten reutilizar objetos cotidianos, personalizarlos y darles un toque distintivo, según nuestras preferencias.
Noticias Zacatecas del 11 de agosto 2026
Las manualidades que por lo general las enfocamos a diseños infantiles, también pueden servirnos para crear objetos o modificar alguno existente con estilo. Al respecto, hoy te proponemos aprender a pintar macetas de terracota con diseños abstractos para regalar.
Manualidades de Plantas
La clave de esta manualidad es transformar este objeto de jardín en un presente para nuestros seres queridos o en un detalle distintivo en nuestro jardín. A continuación se detalla esta propuesta, los materiales que necesitamos y 3 ideas para lograrla:
Bloques de color geométricos
- Materiales: Pintura acrílica de 3 o 4 colores (por ejemplo: terracota natural, verde oliva, crema y un toque de dorado), cinta de enmascarar (masking tape) y pincel plano.
@ivetsuculentasymas Todo puede ser maceta para tus plantas #plantasdecasa #plantasdeinterior #macetas ♬ sonido original - Ivet Suculentas y Mas
Paso a paso
- Deja partes de la terracota expuestas al natural para aprovechar su textura.
- Coloca tiras de cinta de enmascarar en diferentes ángulos cruzando la maceta para definir secciones (triángulos, franjas diagonales o rectángulos).
- Pinta cada sección delimitada con un color sólido diferente.
- Retira la cinta cuidadosamente antes de que la pintura se seque por completo para obtener bordes limpios y definidos.
Decora macetas de terracota
Estas manualidades tiene presente que las macetas de terracota son el lienzo perfecto para experimentar con arte abstracto. Su tono cálido y textura porosa resaltan los acabados acrílicos, convirtiéndolas en regalos únicos y llenos de personalidad, por lo que las siguientes ideas se convierten en una gran opción:
Formas orgánicas y pinceladas sueltas
- Materiales: Pintura acrílica en tonos neutros o pasteles (blanco, terracota, mostaza, rosa viejo) y pinceles de cerda suave de distintos tamaños.
Paso a paso
- Aplica una base completa en color blanco o crema para dar brillo al fondo.
- Con un pincel mediano, pinta "arcos", manchas ovoides y semicírculos superpuestos en distintas zonas de la maceta. No busques simetría; la belleza está en la imperfección.
- Agrega detalles sobre las manchas usando un pincel fino: puntos en serie, líneas onduladas o trazos negros delgados para dar contraste visual.
Salpicado y chorreado controlado
- Materiales: Pintura acrílica ligeramente diluida en agua, pinceles de cerda dura o un cepillo de dientes viejo, y pintura base mate (blanca o negra).
Paso a paso
- Pinta toda la maceta con una base uniforme mate (el contraste resalta mejor sobre blanco o negro).
- Una vez seca la base, carga el pincel con pintura diluida y da pequeños golpes contra tu dedo sobre la maceta para crear un efecto de salpicado fino (splatter).
- Para el efecto de chorreado, coloca gotas cargadas de pintura en el borde superior de la maceta y deja que la gravedad las haga bajar libremente por las paredes.