Ideas DIY: Cómo hacer separadores de cajones a medida con cartón reciclado de cajas viejas

El reciclaje es el proceso de recolectar y procesar materiales que de otro modo se desecharían como basura, transformándolos en nuevos productos, sintetiza la Agencia de Protección Ambiental (Estados Unidos). En un informe destaca que beneficia a la comunidad, la economía y el medio ambiente.

Noticias Querétaro del 18 de junio 2026

Esta acción es muy beneficiosa para el medio ambiente pero, al tener en cuenta que mucho de lo reciclado puede ser reutilizado, adquiere un valor mucho más significativo y personal. Por lo tanto, los proyectos que parte del reciclado tienen un valor agregado.

¿Por qué reciclar cartón?

Entre los materiales que se pueden reciclar se encuentra el cartón ya que es un material muy conocido y versátil. Además, reciclarlo tiene un impacto directo en la preservación del medio ambiente.

Diferentes fuentes bibliográficas señalan que el cartón es un material extraordinariamente noble, resistente y biodegradable que puede reciclarse por completo entre 5 y 7 veces antes de que sus fibras se desgasten.

¿Cómo hacer separadores de cajones?

En torno a lo señalado es que se desprenden diferentes proyectos que se pueden abordar con cartón. Las ideas DIY (“Hazlo tú mismo”) son las que más propuestas dejan a nuestra disposición para poner en práctica a nuestra creatividad.

En esta oportunidad, el proyecto que se destaca es la creación de separadores de cajones a medida con cartón reciclado de cajas viejas. Para poder concretarlo, se detalla a continuación una guía paso a paso para que queden firmes y estéticos:



Materiales: Cartón corrugado ya que es el mejor por su rigidez, regla, lápiz, cúter o tijeras, cinta adhesiva o silicona caliente y, para decorar (opcional), papel de regalo viejo, retazos de tela, papel de diario o pintura.

Paso a paso

Medir el cajón con precisión



Mide el ancho, el largo y, lo más importante, la altura interna del cajón.

Cortar las tiras principales



Corta las tiras de cartón según las medidas que tomaste: Tiras longitudinales: Del largo del cajón. Tiras transversales: Del ancho del cajón. La cantidad de tiras dependerá de cuántas divisiones quieras.

Diseñar y cortar las ranuras de encastre



Presenta las tiras y marca dónde quieres que se crucen. En cada punto de cruce, haz una ranura vertical que llegue exactamente hasta la mitad de la altura de la tira. El ancho de la ranura debe ser igual al grosor del cartón para que encajen a presión sin bailotear. Importante: En las tiras longitudinales corta las ranuras desde el borde superior hacia el centro; en las transversales, desde el borde inferior hacia el centro (o viceversa).

Forrar y ensamblar

