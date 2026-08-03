Muere querido periodista de espectáculos; así fue su trayectoria en la televisión

El mundo del periodismo de espectáculos acaba de sufrir una fuerte pérdida. Ángel de los Santos, reportero con más de 20 años de trayectoria en la cobertura del mundo del entretenimiento y la farándula, falleció el pasado fin de semana. La noticia se difundió gracias a gente muy cercana al periodista, quienes poco a poco revelaron que el periodista se encontraba dormido a la hora de su muerte. Según relatan, ya llevaba mucho tiempo enfrentando complicaciones de salud relacionadas con un padecimiento renal.

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¿De qué murió Ángel de los Santos?

Según informó el periodista Javier Ceriani, amigo cercano de Ángel de los Santos, el reportero falleció mientras dormía. Cuando su hermano se dio cuenta de que no despertaba, de inmediato solicitó ayuda de los servicios de emergencia; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Todo parece indicar que su fallecimiento se relaciona con el padecimiento renal que llevaba sufriendo hace tiempo. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por los familiares del periodista.

¿Quién fue Ángel de los Santos?

Fue un periodista especializado en espectáculos desde Los Ángeles, California, donde cubrió durante más de dos décadas las noticias más importantes de la industria del entretenimiento. Gracias a su enorme talento logró formar parte de diferentes programas de televisión de espectáculos y entretenimiento.

En mayo de 2026, recibió el reconocimiento internacional La Moneda, convirtiéndose en el primer periodista en obtener esta distinción.

Su trabajo como youtuber de espectáculos

Además de su trabajo en televisión, Ángel de los Santos impulsó su propio canal de YouTube, El Precio de la Fama, donde informaba de manera independiente sobre el mundo del espectáculo, realizando coberturas y entrevistas.