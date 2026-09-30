Ideas DIY: 5 ideas creativas y acogedoras para transformar tu ático con el encanto de Las Guerreras K-Pop

Cada rincón de nuestra casa puede ser embellecido a través de las ideas DIY. Este movimiento que promueve la iniciativa “Hazlo tú mismo” se ha consolidado como una de las manualidades más elegidas para entretenerse y romper con la rutina.

¡Exclusiva! Camilo deja claro su gran amor por México

Las ideas DIY ayudan a ejercitar nuestras habilidades motrices, pero también son un fuerte respaldo para nuestra salud mental. Elaborar objetos con nuestras propias manos le suma un valor agregado a esta práctica en auge.

Ideas DIY de Las Guerreras K-Pop

Si estás buscando cómo aplicar ideas DIY en tu casa, en esta oportunidad te guiaremos con 5 propuestas que te permitirán darle una nueva estética a un rincón que muchas casas poseen y tienen olvidado, el ático.

La iniciativa que te proponemos es darle a tu ático un estilo inspirado en la película “Las Guerreras K-Pop”. Los personajes de este filme se encuentran entre los más elegidos por quienes realizan ideas DIY para personalizar o decorar objetos, indumentaria o espacios del hogar.

Las Guerreras K-Pop en tu ático

Como se mencionó anteriormente, las 5 ideas DIY que te presentamos a continuación te enseñarán a transformar tu ático con el encanto de Las Guerreras K-Pop. La clave está en aprovechar las esquinas, las vigas expuestas y las caídas del techo para jugar con la iluminación, los textiles y los detalles personalizados sin gastar una fortuna:

Rincón de lectura con "cielo de neon pastel"

Materiales: Tiras LED RGB adhesivas, tubos de neón flexible en forma de palabras o figuras (estrellas, rayos), cojines de felpa en tonos pastel.

Cómo hacerlo: Instala las tiras de luz a lo largo de las molduras o vigas del techo para lograr un efecto de iluminación indirecta. Dobla el neón flexible para formar frases o siluetas inspiradas en el grupo y fíjalo a la pared central. Completa el espacio con un colchón a nivel del suelo y capas de mantas mullidas.

Galería de fotos con guirnalda de clips y luces

Materiales: Hilo de yute o alambre fino de cobre, minipinzas de madera, luces de hada cálidas, tus impresiones o photocards favoritas.

Cómo hacerlo: Cuelga varias líneas paralelas de hilo entre dos puntos o vigas del techo. Intercala las luces de hada entre los hilos y utiliza las minipinzas para fijar las imágenes. Puedes pintar las pinzas con tonos metalizados o dorados para darle un toque más pulido.

Perchero abierto estilo "Estudio de vestuario"

Materiales: Tubos de PVC o ramas gruesas de madera tratada, cuerda resistente, pintura en aerosol dorada o plateada metalizada.

Cómo hacerlo: Si eliges tuberías de PVC, ensámblalas formando una estructura rectangular para piso y fíjala bien; si usas una rama, cuélgala firmemente de dos vigas del techo usando cuerda de yute. Pinta la estructura con aerosol metalizado para darle un acabado chic y cuelga allí tus prendas con ganchos uniformes.

Mesa auxiliar de acrílico e iluminación centelleante

Materiales: Una caja o cubo de acrílico transparente (o una mesa auxiliar sencilla de vidrio/plástico), vinilo iridiscente o holográfico.

Cómo hacerlo: Forra la parte superior o interior del mueble con láminas de vinilo holográfico. Al recibir la luz del sol o de los neones nocturnos, la mesa proyectará destellos multicolores por todo el ático, dándole un aire futurista y sofisticado.

Muro de espejos con detalles botánicos y gemas