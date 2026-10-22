Filtran fotos de Poncho De Nigris desnudo; el influencer promete llegar a las últimas consecuencias

El influencer y conductor Poncho De Nigris está nuevamente en el centro de la conversación luego de que recientemente denunciara públicamente que están circulando unas fotografías suyas desnudo que según él expresó que habrían sido tomadas mientras se encontraba en un spa. Ante la difusión de este material sin su consentimiento aseguró que buscará a los responsables.

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Este jueves 22 de octubre el empresario regiomontano ocupó su cuenta de X para expresar lo sucedido y advertir que no dejará pasar este hecho que viola su privacidad. Ante el mensaje que colgó en la red sus seguidores dejaron mensajes de apoyo.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre las fotografías filtradas?

Poncho De Nigris sorprendió este jueves al manifestar su molestia por la filtración de material donde aparece desnudo y que habría sido fotografiado durante su visita al establecimiento y advirtió que buscará a quienes resulten responsables y dejó clara su intención de llevar el asunto hasta las últimas consecuencias.

“Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró. No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron”, expresó en X.

Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtro. No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 22, 2026

¿Marcela Mistral, esposa de Poncho De Nigris, también denunció imágenes íntimas?

Hasta el momento la pareja sentimental de Poncho De Nigris, Marcela Mistral no se ha expresado públicamente sobre este hecho donde su esposo fue víctima. Sin embargo, el público recordó que esta no sería la primera vez que Poncho de Nigris y su familia enfrentan una polémica relacionada con imágenes íntimas. En diciembre de 2023, Mistral denunció la existencia de imágenes explícitas creadas con inteligencia artificial.

En su momento, la conductora aclaró que el material no correspondía a material autentico y manifestó su molestia por el uso de esta tecnología para fabricar contenido sexual. En aquel momento, Poncho calificó lo ocurrido como un asunto grave. “Ese es un delito bien grave”, expresó durante una transmisión en vivo.

¿Qué consecuencias legales podría tener la difusión de las imágenes?

La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento puede tener consecuencias legales. De acuerdo con la legislación en el país se contemplan sanciones para determinadas conductas que vulneran la intimidad sexual de una persona y estás pueden ser con pena de cárcel de 3 a 9 años o multas económicas que van de los 50 mil a 100 mil pesos mexicanos.