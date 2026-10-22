Mezcla de azúcar y lavanda: por qué recomiendan colocarla en los pies

Los pies a veces son la parte del cuerpo más olvidada a la hora de los cuidados por lo que te vamos a contar sobre un truco casero que te ayudará a mimarlos un poco. Con el uso constante de calzado cerrado, la acumulación de asperezas, sequedad y cansancio es que se les debe dedicar unos minutos al día.

¡Ni en una novela! Manelyk revela en La Granja VIP que le mandaron flores en helicóptero

En esta oportunidad te vamos a contar sobre un exfoliante casero de azúcar y lavanda que tiene la posibilidad de combinar la textura exfoliante del grano dulce con el aroma relajante del aceite esencial. Esto te servirá para suavizar la piel seca, aliviar tensiones y lucir un cuidado personal renovado.

¿Cómo funciona este exfoliante casero de pies?

Los pies acumulan la presión constante del cuerpo y la fricción del calzado por lo que se deshidrata muy rápido. Es una zona propensa a generar durezas y grietas en los talones.

Con este remedio casero vas a poder darle un respiro a tus pies ya que la mezcla es bastante efectiva. El grano de azúcar actúa como un exfoliante físico que remueve las células muertas de la capa superficial de la piel. Por otro lado, el aceite esencial de lavanda puede calmar y su aroma favorece la relajación muscular.

Pies.|Archivo

Los ingredientes que necesitas para elaborar el exfoliante casero son:



1 taza de azúcar: Puedes utilizar azúcar estándar o mascabado para una exfoliación más suave o intensa.

1/2 taza de aceite vegetal base: El aceite de oliva o el aceite de almendras funcionan para hidratar a profundidad.

10 a 15 gotas de aceite esencial de lavanda: Aporta la fragancia aromática y sus propiedades de descanso.

Los pasos a seguir son bastantes fáciles ya que debes mezclar el azúcar con el aceite vegetal en un recipiente limpio. Luego deberás incorporar las gotas de aceite esencial de lavanda y mezcla hasta obtener una textura pastosa uniforme.

Modo de uso:

