5 ideas fáciles para aprovechar la esquina de tu baño y ganar espacio

Cada espacio de nuestra casa tiene su importancia y es por eso que debemos de diseñarlos a nuestro gusto y buscando siempre priorizar su funcionalidad. Los expertos en diseño de interiores divulgan recomendaciones para aprender a aprovechar cada centímetro del hogar de la forma más adecuada.

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En casas grandes tal vez esto no sea un gran problema, pero en estructuras en donde los espacios son reducidos se hace necesario implementar estrategias. En esta oportunidad, la atención se centra en el baño, sobre todo en aquellos de menor tamaño y en cómo aprovechar sus esquinas.

¿Cómo lidiar con un baño pequeño?

Cuando nos encontramos con un baño de dimensiones no muy grandes puede resultar dificultoso hallar la forma de decorarlo, disponer el mobiliario y no complicar su utilización.

Reseñas relacionadas con el diseño de interiores advierten que maximizar un baño pequeño es un desafío de percepción visual y aprovechamiento vertical del espacio. En este punto, destacan que con un par de ajustes estratégicos en distribución, iluminación y almacenamiento, se puede conseguir que se sienta significativamente más amplio y funcional.

¿Cómo aprovechar la esquina del baño?

Es por todo lo señalado que aprovechar las esquinas del baño se presenta como una necesidad que debemos abordar con estrategias inteligentes. La clave es poder ganar metros útiles y mantener el orden sin recargar el ambiente.

Desde el rubro precisan que al utilizar estos rincones habitualmente desaprovechados del baño, es posible incorporar almacenamiento extra y elementos funcionales que transforman incluso los espacios más reducidos en áreas organizadas y confortables. A continuación, se detallan 5 ideas fáciles que ayudan en este objetivo:

