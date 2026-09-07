5 ideas fáciles para aprovechar la esquina de tu baño y ganar espacio
Baños pequeños. 5 ideas fáciles para organizar las esquinas y ganar espacio.
Cada espacio de nuestra casa tiene su importancia y es por eso que debemos de diseñarlos a nuestro gusto y buscando siempre priorizar su funcionalidad. Los expertos en diseño de interiores divulgan recomendaciones para aprender a aprovechar cada centímetro del hogar de la forma más adecuada.
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En casas grandes tal vez esto no sea un gran problema, pero en estructuras en donde los espacios son reducidos se hace necesario implementar estrategias. En esta oportunidad, la atención se centra en el baño, sobre todo en aquellos de menor tamaño y en cómo aprovechar sus esquinas.
¿Cómo lidiar con un baño pequeño?
Cuando nos encontramos con un baño de dimensiones no muy grandes puede resultar dificultoso hallar la forma de decorarlo, disponer el mobiliario y no complicar su utilización.
@arquimentes Planos de casas 👷♂️🏡 Nunca diseñes un baño en esquinas mal aprovechadas#Arquitectura #Arquimentes #planos #casa #Diseño #arquitectos ♬ Cornfield Chase - Hans Zimmer
Reseñas relacionadas con el diseño de interiores advierten que maximizar un baño pequeño es un desafío de percepción visual y aprovechamiento vertical del espacio. En este punto, destacan que con un par de ajustes estratégicos en distribución, iluminación y almacenamiento, se puede conseguir que se sienta significativamente más amplio y funcional.
¿Cómo aprovechar la esquina del baño?
Es por todo lo señalado que aprovechar las esquinas del baño se presenta como una necesidad que debemos abordar con estrategias inteligentes. La clave es poder ganar metros útiles y mantener el orden sin recargar el ambiente.
Desde el rubro precisan que al utilizar estos rincones habitualmente desaprovechados del baño, es posible incorporar almacenamiento extra y elementos funcionales que transforman incluso los espacios más reducidos en áreas organizadas y confortables. A continuación, se detallan 5 ideas fáciles que ayudan en este objetivo:
- Especieros o repisas flotantes esquineras: Instalar de tres a cuatro baldas triangulares en una esquina libre permite organizar frascos, cremas y toallas de mano enrolladas sin restar espacio de circulación.
- Mueble esquinero vertical hasta el techo: Un armario alto y angosto diseñado para rincones ofrece gran capacidad de guardado para artículos de limpieza, papel higiénico y repuestos, manteniendo todo fuera de la vista.
- Organizador telescópico o esquinero de ducha: Utilizar una barra a presión o estantes de ventosa en la esquina de la ducha organiza champús y jabones verticalmente sin necesidad de perforar los azulejos.
- Cesta de mimbre o tela para la ropa sucia: Ubicar un cesto con forma triangular o adaptado al ángulo de la pared optimiza esa esquina muerta del suelo para almacenar la ropa sin obstaculizar el paso.
- Lavamanos de rincón con mueble inferior: Si se busca una remodelación funcional, reemplazar un lavabo tradicional por un modelo esquinero libera el centro del baño e integra un pequeño armario debajo para almacenamiento diario.