Manualidades de Magia: Cómo crear un sombrero de copa y varita a partir de cartón prensado y tela de fieltro

Las manualidades están sumando cada día más adherentes que buscan entretenerse creando con sus propias manos. Esta práctica, que por lo general se asocia al ámbito escolar, es recomendada para grandes y chicos como una alternativa de distracción frente al uso excesivo de pantallas.

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Los proyectos de manualidades son muy abarcativos y es que al ser una práctica muy versátil puede abordar diferentes temáticas. Esto es parte de lo que permite que adultos y niños la compartan.

Manualidades de Magia

Como se mencionó, existe un abanico muy grande de posibilidades en cuanto a los proyectos que podemos elegir. Las manualidades, cuya gran mayoría de iniciativas podemos hallar en redes sociales, se nutren de imaginación y ésta no tiene límites.

Tras lo señalado, hoy queremos proponerte unir a las manualidades con el mundo de la magia por lo que te contaremos de qué manera puedes crear tu propia galera de copa y la varita para tus trucos.

¿Cómo crear un sombrero y una varita?

Crear una galera de mago y una varita mágica suena muy tentador ya que este mundo de ilusión siempre acapara la atención de grandes y chicos. Al respecto, la idea de manualidades de hoy no demanda de conocimientos específicos y entre los materiales a utilizar se encuentran el cartón prensado y la tela de fieltro:

Materiales

Cartón prensado (o cartón gris de 1.5 a 2 mm)

Tela de fieltro (negra y blanca)

Cinta métrica y compás

Cúter de precisión y tijeras

Pegamento de contacto o silicona líquida

Un palillo de madera para brocheta o varilla fina (30 cm)

Fabricación del Sombrero de Copa

Tomar la medida de la cabeza: Mide la circunferencia de la cabeza a la altura de la frente. Suma 1 cm para holgura. Cortar la copa (cilindro): En el cartón prensado, traza un rectángulo cuyo largo sea la circunferencia y el alto sea la altura deseada del sombrero (generalmente entre 15 y 18 cm). Cortar la copa y el ala Dibuja un círculo en cartón prensado cuyo perímetro coincida con la circunferencia. Este será la tapa superior. Dibuja un círculo más grande (diámetro del círculo base + 12 cm) y cala el centro con la medida de la copa para crear el ala. Ensamblar la estructura: Enrolla el rectángulo de cartón prensado para formar el tubo y pégalo. Adhiere la tapa superior y el ala utilizando pestañas de cartón o cinta para fijar las uniones. Forrar con fieltro: Corta piezas de fieltro negro con 1 cm extra de margen para cubrir la copa, la tapa y ambas caras del ala. Adhiere el fieltro tensándolo bien con pegamento de contacto para evitar arrugas. Detalles finales: Coloca una cinta de fieltro fino (roja o satinada) alrededor de la base de la copa para ocultar las uniones.

Fabricación de la varita mágica