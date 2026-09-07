Qué hacer con una esquina vacía de la sala: 5 soluciones para convertirla en un espacio útil

Una esquina vacía puede hacer que la sala se vea incompleta, pero no necesitas llenarla con cualquier mueble para solucionar el problema. Con un poco de creatividad, ese espacio puede convertirse en un rincón bonito, práctico y acorde con el resto de la decoración. Desde colocar una planta de gran tamaño hasta crear un pequeño espacio para trabajar, existen opciones para aprovechar tanto las esquinas amplias como aquellas en las que no sobra demasiado espacio. La clave está en elegir una solución que responda a tus necesidades y que no haga que la habitación se sienta saturada.

5 formas de aprovechar al máximo una esquina vacía de la sala

Una esquina vacía no tiene por qué quedarse como un espacio desaprovechado. La mejor opción dependerá de cuánto espacio tengas y de lo que realmente necesites: almacenamiento, naturaleza, descanso, una zona para bebidas o incluso un pequeño lugar de trabajo.

