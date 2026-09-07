Qué hacer con una esquina vacía de la sala: 5 soluciones para convertirla en un espacio útil
¿Tu sala tiene ese rincón que siempre queda vacío? Con estas ideas puedes dejar de verlo como un espacio perdido y convertirlo en algo realmente funcional
Una esquina vacía puede hacer que la sala se vea incompleta, pero no necesitas llenarla con cualquier mueble para solucionar el problema. Con un poco de creatividad, ese espacio puede convertirse en un rincón bonito, práctico y acorde con el resto de la decoración. Desde colocar una planta de gran tamaño hasta crear un pequeño espacio para trabajar, existen opciones para aprovechar tanto las esquinas amplias como aquellas en las que no sobra demasiado espacio. La clave está en elegir una solución que responda a tus necesidades y que no haga que la habitación se sienta saturada.
5 formas de aprovechar al máximo una esquina vacía de la sala
Una esquina vacía no tiene por qué quedarse como un espacio desaprovechado. La mejor opción dependerá de cuánto espacio tengas y de lo que realmente necesites: almacenamiento, naturaleza, descanso, una zona para bebidas o incluso un pequeño lugar de trabajo.
- Coloca estantes esquineros flotantes. Si quieres aprovechar la pared sin ocupar espacio en el suelo, los estantes flotantes son una de las alternativas más sencillas. Al instalar varias repisas siguiendo el ángulo de la esquina puedes crear una pequeña composición decorativa. Úsalas para colocar libros, fotografías, velas, pequeñas plantas o algunos objetos que tengan valor especial para ti. Además, puedes elegir madera, tonos neutros o acabados que combinen con los muebles de la sala para integrarlos mejor.
- Dale protagonismo con una planta alta. Una planta de interior de gran tamaño puede ser suficiente para transformar una esquina que antes pasaba desapercibida. Es una alternativa especialmente útil si no quieres añadir demasiados muebles. Puedes optar por especies como la palmera areca o la costilla de Adán, siempre considerando la iluminación y las condiciones que necesita cada planta. Un macetero decorativo también puede convertirse en parte importante del conjunto.
- Crea un pequeño rincón de lectura. Una esquina puede convertirse en ese lugar al que quieras escapar unos minutos. Solo necesitas un sillón cómodo, una lámpara de pie y una alfombra pequeña para delimitar visualmente el espacio. Puedes añadir una mesita auxiliar para dejar un libro, una taza o el teléfono. De acuerdo con Fotocasa, no hace falta que sea un rincón exclusivamente para leer: también puede funcionar para escuchar música, descansar o simplemente desconectarte del resto de la casa.
- Convierte el espacio en una barra de café. Si disfrutas preparar bebidas en casa, aprovecha la esquina para crear una pequeña estación de café o bebidas. Un mueble estrecho, una repisa o incluso un carrito con ruedas pueden ser suficientes. Coloca ahí las tazas, la cafetera, frascos con café o algunos accesorios que utilices habitualmente. Para darle un toque más decorativo puedes sumar un cuadro pequeño, una bandeja o recipientes que combinen entre sí.
- Instala un mini escritorio. ¿Necesitas un lugar para trabajar ocasionalmente pero no tienes espacio para una oficina? Una esquina de la sala puede convertirse en un mini escritorio. De acuerdo con un artículo de Happers, elige una mesa compacta que pueda quedar pegada a la pared y acompáñala con una silla que dialogue con la decoración de la habitación. Si necesitas guardar documentos o accesorios, puedes incorporar una pequeña repisa encima del escritorio.