Qué hacer con todos los productos de la regadera: 6 ideas para que el baño se vea más limpio

Tener champú, acondicionador, jabón, mascarillas, exfoliantes y otros productos dentro de la regadera puede hacer que incluso un baño limpio parezca desordenado. La buena noticia es que no necesitas deshacerte de todo para conseguir un espacio más despejado: basta con cambiar la forma en que los acomodas.

Estas son las mejores ideas para ordenar la regadera y reducir el desorden visual

Con estos pequeños cambios, la regadera puede verse mucho más despejada sin necesidad de hacer una remodelación. La clave está en aprovechar mejor el espacio, reducir la cantidad de envases visibles y mantener a la mano únicamente lo necesario.

