Qué hacer con el papel higiénico de reserva: 6 ideas para guardarlo sin que arruine la decoración

Tener rollos de papel higiénico de reserva en el baño es indispensable, pero dejarlos dentro de su empaque de plástico puede hacer que un espacio bien decorado pierda encanto. La solución está en encontrar un lugar práctico donde puedas guardarlos sin convertirlos en el centro de atención.

Estas ideas son las más prácticas para guardar el papel higiénico y mantener el baño ordenado

No necesitas esconder cada rollo para que el baño luzca ordenado. Elegir un sistema de almacenamiento que combine con la decoración y mantener los repuestos agrupados puede hacer que hasta un artículo cotidiano se integre en el espacio.

