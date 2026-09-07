Qué hacer con el papel higiénico de reserva: 6 ideas para guardarlo sin que arruine la decoración
Ese paquete de papel higiénico junto al baño tiene los días contados. Descubre cómo convertir los rollos de reserva en parte del orden y la decoración
Tener rollos de papel higiénico de reserva en el baño es indispensable, pero dejarlos dentro de su empaque de plástico puede hacer que un espacio bien decorado pierda encanto. La solución está en encontrar un lugar práctico donde puedas guardarlos sin convertirlos en el centro de atención.
Estas ideas son las más prácticas para guardar el papel higiénico y mantener el baño ordenado
No necesitas esconder cada rollo para que el baño luzca ordenado. Elegir un sistema de almacenamiento que combine con la decoración y mantener los repuestos agrupados puede hacer que hasta un artículo cotidiano se integre en el espacio.
- Usa cestas de fibras naturales. Las cestas de mimbre, ratán o yute son una opción sencilla para esconder los rollos y, al mismo tiempo, sumar textura a la decoración. Su aspecto natural combina especialmente bien con baños de estilo rústico, bohemio o minimalista. De acuerdo con El Mueble, puedes elegir una cesta alta con tapa y colocarla junto al inodoro o utilizar una cesta rectangular en la parte inferior de un mueble. De esta manera, los rollos quedan fuera de la vista pero siguen estando al alcance.
- Aprovecha las paredes con estanterías flotantes. Cuando el baño tiene poco espacio disponible en el suelo, mirar hacia arriba puede ser la solución. Una o varias repisas flotantes permiten utilizar las paredes para almacenar los rollos sin ocupar superficie útil. Para que el resultado se vea más decorativo, puedes combinar el papel higiénico con una pequeña planta, una vela o algún objeto decorativo. La clave está en no saturar la repisa.
- Elige un portarrollos vertical de suelo. Si no quieres hacer agujeros en la pared, un soporte vertical independiente puede resolver el problema. Su diseño permite colocar varios rollos uno encima de otro y aprovechar una zona reducida del piso. Los modelos metálicos, de bambú o con acabados minimalistas pueden integrarse fácilmente con diferentes estilos de baño. Además, tenerlos junto al inodoro hace que el repuesto esté disponible cuando lo necesites.
- Convierte los rollos en parte de la decoración. ¿Quién dijo que el papel higiénico tiene que esconderse? Algunos estantes geométricos o diseños murales permiten utilizar los rollos como parte de la composición del baño. Puedes colocarlos en estructuras curvas, hexagonales o de formas originales para crear un pequeño punto decorativo. Esta alternativa funciona especialmente bien si buscas una solución diferente y quieres que un objeto cotidiano tenga protagonismo.
- Apuesta por una funda de macramé. Para un baño con decoración boho o natural, una bolsa tejida de macramé puede convertirse en un escondite práctico para los rollos de reserva. Al colgarla de un gancho, aprovechas una pared o incluso el espacio detrás de la puerta. Además de mantener el papel agrupado, el tejido aporta textura y hace que el almacenamiento parezca parte de la decoración en lugar de un simple accesorio funcional.
- Coloca un mueble estrecho o carrito auxiliar. Si necesitas guardar varios rollos pero no tienes un mueble de baño con suficiente espacio, un carrito auxiliar o una columna estrecha puede ser una gran alternativa. De acuerdo con un artículo de houzz, los muebles tipo slim pueden aprovechar pequeños huecos junto al inodoro o lavabo y mantener el papel completamente oculto detrás de una puerta. En cambio, un carrito de varios niveles permite distribuir diferentes artículos y reservar uno de sus compartimentos para el papel higiénico.