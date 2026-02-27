7 ideas para ganar espacio en tu cuarto pequeño

Un cuarto pequeño puede ser un poco difícil de ordenar y guardar objetos. Es por esto que te vamos a contar la manera en la que puedes transformar estos lugares para obtener confort, belleza y funcionalidad.

La funcionalidad es importante por lo que puedes crear un lugar práctico, aunque tengas poco espacio. Ahora si manos a la obra y transforma tu espacio.

¿Cómo ganar espacio en un cuarto pequeño?

Enfócate en lo esencial

Es importante que reflexiones sobre aquello que realmente usas. Así vas a poder tener mayor flujo de la circulación, aporta ligereza y tu decoración será más coherente. Ten en cuenta que menos artículos equivale más área útil.

Si no te decides que utilizas o no pues en una caja coloca los objetos que no has usado en el último mes. Si no lo has vuelto a buscar pues puedes donarlos.

Elige muebles multifuncionales y prácticos

Una buena opción es elegir camas con cajoneras, cabeceras con repisas integradas y escritorios plegables. Así vas a tener un cuarto organizado y visualmente limpio perfecto para la decoración de departamento pequeño con aspecto moderno.

Estas camas son funcionales.|Canva

Optimiza el espacio vertical de las paredes

Otra opción es la de colocar repisas altas, nichos y ganchos que ayudan a liberar el piso y amplían la sensación de espacio. También puedes crear zonas verticales, una columna para libros, otra para accesorios, otra para tecnología. Prefiere soportes de pared para lámparas y audífonos.

Valora la iluminación natural y artificial

En este caso tienes que elegir cortinas claras y traslúcidas que dejan entrar la luz; ventanas despejadas refuerzan la amplitud. Para la noche debes inclinarte por lámparas de pared, spots y lámparas de mesa compactas.

Prioriza una paleta de colores clara y unificada

Blancos, beiges, grises claros y tonos pastel reflejan la luz y calman el ambiente. Tener en cuenta estos colores similares pues crean una continuidad visual. Puedes optar por variaciones de textura y utilizar colores más intensos para elementos pequeños.

Organiza clósets y optimiza cajones

Divisores modulares, cajas y separadores aumentan la capacidad de los clósets. Un tips muy importante es que clasifiques por tipo y frecuencia de uso. Aprovecha el área bajo la cama con cajas discretas e instala ganchos detrás de la puerta para bolsas y cinturones. Coloca etiquetas simples (categoría + estación) para encontrar todo rápido.

Elige un clóset funcional.|Canva

Incluye espejos estratégicamente

Por último, decora con espejos que duplican la luz y crea profundidad. Pruébalos en la puerta del clóset, en la pared opuesta a la ventana o en áreas de paso. Marcos delgados preservan la propuesta limpia de la decoración.