3 ideas para hacer una alcancía de Pocoyo

Una alcancía es un gran elemento para fomentar el ahorro desde pequeños y si tiene a su personaje favorito pues el resultado va a ser mucho mejor. Es por esto que en este caso te vamos a contar cómo hacer una alcancía de Pocoyo.

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En pocos pasos vas a poder lograr una alcancía de Pocoyo muy linda e ideal para que los más pequeños puedan guardar su dinero. Ahora si manos a la obra y crea un hermoso producto.

¿Cómo hacer una alcancía de Pocoyo?

La Alcancía Reciclada de Botella (La más fácil)

Materiales: Una botella plástica limpia (de agua o refresco), pintura acrílica azul, goma EVA (foami) rosa y blanca, rotulador negro y pegamento.

Haz una ranura para que puedan meter las monedas en el centro del cuerpo de la botella. Luego pinta toda la botella por fuera con la pintura acrílica azul brillante que es el color característico del personaje. Procura que se seque completamente.

La tapa de la botella va a funcionar como la parte delantera o la nariz por lo que puedes dibujar o pegar los detalles de su rostro. Con la goma EVA blanca y el rotulador vas a crear sus ojos grandes y expresivos, y pégalos en la parte superior. Recorta en goma EVA azul la forma de las orejeras de su gorro y pégalas a los lados de la botella.

Esta es una buena opción.|Chat GPT

El Clásico "Pocoyó-Cerdito" de Arcilla o Yeso (Para pintar en familia)

Otra opción se inspira en la estructura tradicional, pero con un toque personal. Los materiales son una alcancía de yeso o cerámica lisa (puede ser en forma de cerdito o una figura cilíndrica neutra), pinturas acrílicas, pinceles de varios tamaños y un lápiz.

Toma el lápiz para esbozar de manera suave las líneas del rostro del personaje. El frente debe llevar sus ojos redondos, sus cejas arqueadas y su pequeña sonrisa. Pinta el fondo del gorro y la ropa usando azul celeste. Deja el espacio de la cara libre.

Para pintar el rostro tienes que optar por un tono color piel suave o rosa claro. Toma un pincel fino o un marcador permanente negro para delinear los ojos, la boca y las cejas.

Alcancía de Cubo de Cartón (Estilo minimalista)

Por último, tenemos esta opción que es geométrica y en 3D. Los materiales son una caja de cartón pequeña en forma de cubo (como las de pañuelos o una caja de zapatos pequeña), cartulinas de colores (azul, blanco, amarillo), tijeras y pegamento.

Esta es una alcancía interesante.|Pinterest

Lo que deberás hacer es sellar la caja con la cinta adhesiva y haz la ranura para que ingrese la moneda. Luego forra las caras laterales y superior de la caja con cartulina o papel azul rey.

En el frente tienes que pegar un semicírculo de color piel para que sea la cara del personaje. Después deberás agregar los rasgos faciales con círculos negros y blancos par los ojos.