Manelyk hará ajustes en su juego en La Granja VIP, pero ADVIERTE a los demás Granjeros: “Si me buscan...”

Manelyk González volvió a afrontar una Gala de Eliminación siendo una de las nominadas. Su personalidad choca con muchos Granjeros dentro de La Granja VIP, por lo que suele terminar en la Tabla de Nominados. En esta última ocasión, fue Julio Camejo quien la eligió para que dispute el Duelo de Nominación contra Azalia Ojeda.

La influencer perdió el duelo y quedó nominada tras la decisión que tomó el Capataz de la séptima semana. De todos modos, “La Reina de los Reality Shows” fue la primera salvada por decisión del público durante la gala del domingo. Sin embargo, Mane quiere dejar de estar en la Tabla de Nominados, por lo que hará pequeños ajustes en su juego.

Manelyk hará cambios en su juego dentro de La Granja VIP

La creadora de contenido intentará no realizar conflictos dentro del reality durante esta semana 8. Admitió que suele tener varias confrontaciones con los miembros del Equipo Disfuncional, situación que provoca que esté en la tabla en varias ocasiones. Por esta razón, Manelyk intentará no iniciar pleitos a lo largo de la semana y hará su propio juego sin entrar en conflicto.

Manelyk es castigada por Adal Ramones por DESPERDICIAR comida en La Granja VIP; un fuerte represalia|Crédito: La Granja VIP

La intención es que el grupo rival no tenga argumentos para enviarla a la Tabla de Nominados y, además, quiere tener una semana más pacífica luego de días catastróficos. Sin embargo, la influencer no dejarán que la pasen por encima y lanzó una pequeña advertencia a los demás competidores.

Manelyk advierte a los demás Granjeros

En una charla con Kunno, la influencer explicó que se defenderá siempre y cuando otros participantes le tiren. “No es buscar pelea, es que si me buscan, no me voy a quedar callada. Solo eso”, expresó Manelyk sobre su juego pensando en esta octava semana.

Luego, agregó: “El punto no es pasarla mal tampoco y estar a la defensiva. Porque estar a la defensiva todo el tiempo es muy cansador. Entonces, amiga, si nos dicen decimos, sino ni los pelamos”.

Es posible que veamos a una Mane mucho más tranquila en esta semana 8, siempre y cuando los demás Granjeros no la provoquen. Ella intentará no iniciar conflictos, pero si la buscan promete no quedarse callada.