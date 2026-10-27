Mezclar crema corporal con maicena: quiénes la recomiendan y para qué sirve

En las redes sociales nos podemos encontrar con una gran cantidad de trucos de belleza para mejorar el aspecto de la piel. En este caso te vamos a contar una mezcla de crema corporal con maicena que es muy recomendada.

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La combinación en cuestión es de crema Nivea con maicena que ha tomado popularidad debido a que te permite poder obtener una piel más suave y con una apariencia más uniforme.

Quienes han podido probar esta mezcla de crema y maicena han develado que sienten que pierden menos humedad cutánea. Cabe destacar que la crema Nivea es muy famosa por su fórmula emoliente.

¿Cuáles son los beneficios de la mezcla de crema corporal y maicena?

Esta preparación es muy difundida sobre todo por los creadores de contenido de cuentas de belleza que se dedican a difundir remedios caseros que tienen como objetivo mejorar la piel.

Cabe destacar que la mezcla en cuestión se utiliza como una mascarilla casera para suavizar el rostro y disminuir el aspecto brillante. Los principales beneficios de su aplicación son:

Suavidad temporal: como mencionamos anteriormente la crema contiene componentes emolientes que contribuyen a reducir la sequedad y deja la piel más flexible.

Absorción de humedad superficial: la maicena tiene la capacidad de absorber la humedad y modifica el acabado de la piel

Efecto cosmético inmediato: por último, tenemos que mencionar que la crema puede brindar una película sobre la superficie cutánea por lo que se ve mucho mejor.

A la hora de utilizar esta mezcla es importante que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones:

Es importante tener en cuenta que la crema Nivea es oclusiva por lo que puede resultar pesada para quienes tienen la piel grasa o con tendencia al acné. Antes de aplicarla completamente debes:

