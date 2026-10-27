Experto niega ciertos MITOS y confirma algunas VERDADES sobre el cuidado del cabello

En la actualidad una de las preocupaciones más fuertes para mujeres y hombres, es el cuidado de su cabello. En internet, en las charlas con amigos y programas de televisión, es común escuchar múltiples consejos sobre cómo lograr un trabajo espectacular con tu melena. Sin embargo, hoy la voz de los expertos se impone para erradicar mitos y confirmar verdades alrededor de tu pelo.

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¿Cómo es posible cuidar tu cabello de manera general?

Este proceso es algo bastante laborioso, pero no imposible de lograr. Pero para ello debes entender que el cuidado de tu cabello tiene diversos matices que van desde la frecuencia del lavado hasta el uso de vitaminas. Por eso, Leonardo Rocco te da estos sencillos tips para desmitificar algunos consejos que se hacen en diversos espacios de comunicación.

3 mitos sobre el cuidado de tu cabello

1.- “Cortar las puntas hará que tu cabello crezca más rápido” - Dado que el crecimiento ocurre en el folículo, cortar las puntas no acelera el proceso, pues el folículo está debajo de la piel. Cuando se corta, se retiran sectores deteriorados y se conserva mejor la forma del corte. Por eso se recomienda cortar dependiendo el estado de tu melena.

2.- “Raparse hace que el cabello salga más grueso” - Aunque un corte así puede aportar una dimensión de más densidad, es un efecto meramente visual. El afeitado no aumenta el grosor, ni la cantidad, ni la velocidad de crecimiento. Cuando se corta, un extremo recto se queda y por lo tanto se siente más áspero, sin embargo no es más grueso por haberse afeitado.

3.- “Si te lavas el cabello todos los días provocas que se te caiga” - El lavado no provoca que se te caiga solo porque sí… aunque se recomienda tomar en cuenta la textura, la actividad física y la grasitud para lavarse. Algunas personas pasan días sin lavarlo y otras requieren de un baño diario, allí el cuidado se puede complementar con shampoos que los expertos te pueden recomendar.

3 verdades sobre el cuidado del cabello

1.- “El estrés puede provocar caída de cabello” - Aunque no es la única causa que provoque la caída de tu melena, un episodio muy severo de estrés llega a ocasionar una caída que se hace visible meses después. Pero pueden intervenir factores como la nutrición, aspectos médicos, hormonales y/o hereditarios.

2.- “El sol puede deteriorar tu cabello y cambiarlo de color” - Si tu melena se expone mucho tiempo al sol directamente es probable que pierda brillo, que se altere el color y que se provoque fragilidad. Por eso se recomienda el uso de sombreros y evitar una exposición prolongada.

3.- “El agua de piscina y mar requieren cuidados posteriores en tu cabello” - Ya sea que estés mucho tiempo en el mar o que entres a una piscina con exceso de cloro, puede provocar una fibra capilar más áspera y difícil de manejar. Por eso algunos recomiendan mojar con abundante agua potable o de llave (sin los elementos como sal o cloro) previo a entrar a estos espacios.