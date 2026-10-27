Maquillistas coinciden: “A partir de los 50 años, las sombras con brillo en los ojos hacen que parezcas más mayor”

El mundo del maquillaje es bastante amplio por lo que nos podemos encontrar con grandes consejos por parte de los maquilladores profesionales. Uno de los principales consejos es para las mujeres mayores de 50 y el uso de sombras de ojo.

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Lo que suele ocurrir es cuando se buscan productos de maquillaje se inclinan por la luminosidad y que resalten tu mirada, pero es importante tener en cuenta que los acabados interfieren en el resultado final. Es por esto que se debe tener que las sombras con brillo en mujeres maduras pueden acentuar los párpados caídos si se colocan de manera excesiva o en zonas que no son favorecedoras.

¿Cuáles son las sombras que recomiendan los maquilladores?

Los maquilladores profesionales manifiestan que el uso de sombras satinadas, metalizadas o con destellos pueden aportar luz, pero también generar un efecto contrario al deseado cuando cubren todo el párpado. Ante esto es que se debe prestar mucha atención para conseguir una mirada más luminosa sin acentuar los pliegues.

El problema es porque cuando se aplica estos productos en todo el párpado móvil sobre todo si hay pliegues de piel o flacidez se acentúan. Cuando el brillo reflejar la luz pues se genera una sensación de volumen que le da protagonismo a lo que se quiere disimular.

Descubre cómo levantar tu mirada usando solo sombras de ojos|Pexels: MART PRODUCTION

Ante esto es que se recomienda usar sombras con destellos siempre y cuando se apliquen correctamente. Ten en cuenta que el uso excesivo lo que hará es que el párpado parezca más prominente y que la mirada se vea más pesada o cansada, en lugar de conseguir un efecto abierto y fresco.

En definitiva, no es que cumples los 50 y te despides de las sombras con brillo, sino que debes aplicarlas en zonas estratégicas. No lo apliques en todo el párpado ya que resaltará el pliegue en lugar de poder disimularlo.