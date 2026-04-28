3 ideas para incorporar el amarillo en el diseño de interiores para que se vea bien

El amarillo es un color muy alegre para usar en las habitaciones, pero hay que ser cuidadosos por la forma en que lo aplicamos, ya que podríamos saturar el espacio visualmente, generando un efecto contraproducente, en especial en aquellos espacios que deben enfocarse en el descanso y la relajación.

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Para que eso no te ocurra, te vamos a detallar 3 ideas para incorporar el tono en el diseño de interiores; se verán espectaculares y lograrás un equilibrio.

¿Cómo se utiliza el color amarillo en el diseño de interiores?

El amarillo es una gran tonalidad para usar, ya que es vibrante y cálido, además de generar un ambiente de alegría y energía en las habitaciones, pero debemos tener cuidado al momento de aplicarlo, ya que su uso excesivo puede generar una sensación de mucho ruido visual. Para lograr un buen equilibrio en el diseño de interiores, se recomienda usar las siguientes ideas para incorporar el tono:

No todo debe ser del mismo color : No significa que debamos aplicar el tono en toda la casa o hacer cambios enormes; con el sencillo hecho de aplicar elementos decorativos en el tono es suficiente; pueden ser desde un sillón vistoso, joyeros, una lámpara o un jarrón.

: No significa que debamos aplicar el tono en toda la casa o hacer cambios enormes; con el sencillo hecho de aplicar elementos decorativos en el tono es suficiente; pueden ser desde un sillón vistoso, joyeros, una lámpara o un jarrón. No lo uses en exceso : La clave es no usar en exceso el mismo tono; puedes implementar sus demás variantes. Para un buen equilibrio, usa la “regla 60-30-10”: puedes usar el 60% de un tono suave en la mayoría de la superficie, un 30% de un tono ligeramente más intenso sin que compita con el otro, y el 10% agrega uno vibrante en elementos decorativos.

: La clave es no usar en exceso el mismo tono; puedes implementar sus demás variantes. Para un buen equilibrio, usa la “regla 60-30-10”: puedes usar el 60% de un tono suave en la mayoría de la superficie, un 30% de un tono ligeramente más intenso sin que compita con el otro, y el 10% agrega uno vibrante en elementos decorativos. Aplica diversos textiles y formas: Para hacerlo más interesante, podemos añadir objetos de diversas texturas con formas diferentes, además de añadir algún elemento visual neutro para evitar la saturación y así nuestra vista pueda descansar.

¿Qué color no combina con el amarillo?

Como ya pudiste corroborar, el color amarillo en el diseño de interiores es una gran alternativa, debido a su versatilidad y a lo combinable que es. Aun así, es fundamental que sepas cuáles son los tonos que debes evitar usar; preferentemente, no uses los neones o colores muy saturados, ya que a la vista pueden ser muy excesivos, generando que nuestra mirada se canse.

En su lugar, opta por tonos neutros (gris, beige, blanco), verde, azul, madera y otras opciones del mismo color; de esta manera lograrás emplear las diversas ideas para incorporar la tonalidad sin caer en el exceso.