5 ideas increíbles para hacer manualidades inspiradas en Disney

Disney nos ha regalado una gran cantidad de personajes que son realmente queridos y que traspasan la barrera del tiempo. Así es que podemos verlos plasmados en diferentes rubros y manualidades.

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En este caso te vamos a contar sobre unas increíbles ideas para pasar el tiempo en familia y dejar que vuele la creatividad. Además, no necesitarás de materiales muy costosos para poder llevarlas a cabo. Arma tus personajes favoritos, crea máscaras y decoraciones en simples pasos.

¿Cuáles son las mejores manualidades de Disney?

Para llevar a cabo estas ideas podrás utilizar materiales como papel, cartón, colores y materiales reciclados. Lo importante es poder adaptar cada una de las actividades a la edad de los pequeños de la casa ya que ellos deben ser parte de esto.

Las opciones que puedes llevar a cabo son:

Máscaras de personajes: Elige tu personaje favorito como puede ser Mickey, Minnie y otro personaje. Vas a dibujar su forma en el cartón, luego lo recortas y vas a colocarle a alguna cinta o elástico para poder sostenerla en la cabeza.

Títeres de papel: Otra de las ideas creativas que puedes realizar es la de elegir diferentes personajes, colorearlos y adornarlos como prefieras. Luego pega un palito atrás para convertirlos en títeres.

Castillos de cartón: Las princesas de Disney cuentan con grandes castillos de diversos colores. Lo que puedes hacer en este caso es utilizar cajas para construirlos en la casa y transportarte a un mundo de cuentos.

Este castillo es una gran idea.|Pinterest

Marcadores personalizados: Esta es una idea muy sencilla que puedes llevar a cabo fácilmente. Esto consta en decorar tiras de cartulina con colores y personajes para luego pegarlos en los marcadores.

Portarretratos: Por último, tenemos una idea interesante que consta de poder armar un marco de cartón e ir decorándolo con los personajes favoritos de Disney, luego coloca la foto que prefieras en él.

Un dato a tener en cuenta es que no debes buscar resultados perfectos, sino que permitas que los más pequeños puedan crear libremente.