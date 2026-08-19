4 ideas de diseños para hacer ojos tejidos de crochet para tener unos amigurumis tiernos

Para los amigurumis, algunos solamente suelen colocar un botón negro o pegar aquellos ojos que tienen movimiento, pero hay quienes desean hacer los ojos tejidos de crochet en su totalidad, siendo una gran alternativa para darles un aspecto más tierno.

Para que lo puedas aplicar en tus siguientes proyectos, te detallaremos 4 ideas de diseños que puedes usar en tus siguientes figuras.

4 ideas para hacer ojos tejidos de crochet para amigurumis

Para que ya no tengas amigurumis con la misma mirada de siempre, puedes hacer ojos tejidos de crochet con una apariencia más realista o que tenga una personalidad única. Por eso opta por las siguientes 4 ideas de diseños que fácilmente puedes hacer en tu manualidad:

La opción sencilla

Si no quieres batallar en un estilo muy difícil o elaborado, no te preocupes, puedes optar por usar un solo estambre, puede ser negro, con el que vas a formas una línea que dará el efecto de unas pestañas y finalmente añadir un pequeño ovalo para formar la pupila.

Un resultado con más colores y personalizable

Si estas dispuesto a usar más material y tiempo para hacer los ojos tejidos de crochet, entonces realiza el ojo de caricatura, puedes añadir estambre negro para hacer el contorno y la pupila, agregar el estambre de tu color favorito para hacer el iris y finalmente un poco de blanco para hacer ese destello natural.

Usando el clásico botón pero dándole un aspecto más creativo

Para que ya no pegues tu botón directamente en el amigurumi, puedes colocar la pieza y alrededor con ayuda de estambre negro puedes hacer la línea de pestañas y añadir un poco de hilo blanco para simular la esclerótica. Puedes usar el botón que quieras y añadirle la forma que tu quieras al ojo.

Una mirada alocada y sencilla

Si quieres algo diferente y sencillo que le aporte una apariencia alocada a tu mirada, puedes hacer dos círculos blancos de diversos tamaños, y después añadir dos pequeños botones en las direcciones que quieras, ideal si a tu manualidad quieres darle una apariencia diferente y divertida. Aprovecha las 4 ideas de diseños que te damos, cada uno tiene una dificultad distinta.