Tener un departamento lleno de plantas no significa convertirte en una experta en jardinería. Hay especies capaces de adaptarse a espacios con poca luz y tolerar que el riego no sea perfectamente constante, por lo que son una buena opción si quieres darle un toque natural a tu hogar sin dedicarles demasiado tiempo. Además de aportar color y textura, algunas de estas plantas pueden ayudar a mejorar la sensación de frescura y hacer que los espacios se vean más acogedores. Entre las opciones más resistentes destacan la Sansevieria, el Poto, la Zamioculca y el Árbol de caucho.

Estas son las cuatro plantas más resistentes para darle vida a tu departamento

No todas las plantas necesitan una rutina de cuidados complicada para lucir bonitas. De acuerdo con Elle Decor, estas cuatro especies tienen características diferentes que permiten elegirlas según la iluminación, el espacio disponible y el tiempo que puedas dedicarles. Descubre cuál puede convertirse en la nueva protagonista de cada rincón.



Sansevieria: la planta que casi se cuida sola. También conocida como lengua de suegra, es una de las favoritas para quienes buscan una planta resistente y fácil de mantener. Sus hojas verticales ocupan poco espacio y pueden adaptarse a diferentes zonas del departamento.

Luz: Puede tolerar desde lugares con poca iluminación hasta espacios con luz solar directa, aunque una adaptación gradual es recomendable cuando pasa de poca luz a sol intenso. Riego: Deja que la tierra se seque por completo antes de volver a regarla. En interiores, puede necesitar agua cada dos o tres semanas, dependiendo de las condiciones del lugar.

Plantas de interior casi indestructibles que mejoran la luz y el ambiente de tu departamento|Canva

Poto: el toque verde que cae en cascada. Si buscas una planta que pueda crecer y extender sus tallos, el Poto es una alternativa práctica. Sus hojas aportan movimiento y quedan especialmente bien en repisas, muebles altos o macetas colgantes.

Luz: Prefiere luz indirecta, aunque puede tolerar zonas con sombra moderada. Riego: Riégalo cuando notes que la capa superior de la tierra está seca. Una frecuencia aproximada puede ser de una vez por semana, aunque las necesidades cambian según la temperatura, la humedad y la cantidad de luz.

Zamioculca: ideal para los rincones con poca luz. La Zamioculca, conocida como ZZ, destaca por sus hojas gruesas y brillantes y por su capacidad para soportar periodos de sequía. Es una opción especialmente interesante para espacios interiores donde otras plantas pueden tener dificultades.

Luz: Se adapta a lugares con poca luz, aunque crecerá mejor con iluminación indirecta. Riego: Necesita poca agua. De acuerdo con El Mueble, lo ideal es esperar a que el sustrato se seque antes de volver a regar, ya que sus estructuras subterráneas almacenan agua.

Plantas de interior casi indestructibles que mejoran la luz y el ambiente de tu departamento|Canva

Árbol de caucho: para llenar espacios vacíos. Cuando tienes una esquina amplia que necesita un elemento protagonista, el Árbol de caucho puede ser una excelente elección. Sus hojas grandes aportan volumen y hacen que el espacio se sienta más frondoso.