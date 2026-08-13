Famoso conductor TV confirma la MUERTE de su padre tras días de su búsqueda, luego del terremoto sucedido en Colombia

Este miércoles 12 de agosto de 2026, a través de su cuenta de instagram, el reconocido y querido conductor de televisión José Fernando Patiño dió a conocer que su padre Darío Patiño Rivera, hombre de 78 años de edad, falleció luego de que lo buscaran entre los escombros tras el terremoto sucedido en Colombia.

¿Qué mensaje compartió José Fernando Patiño sobre la muerte de su padre?

José Fernando Patiño publicó en redes sociales una fotografía de su padre, la cual acompañó con la descripción “Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”. Además de esto, el destacado periodista mencionó que en medio del dolor que atraviesa, agradecía profundamente a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino e incluso desconocido que le brindó ayuda mientras atravesaba un proceso muy complicado ya que su padre había quedado bajo los escombros de un edifico que había colapsado. Previo a la confirmación de la muerte de su padre, el conductor había dado a conocer que su papá habría mostrado señales de vida e incluso lo habrían trasladado a una clínica cercana, sin embargo cuando el periodista acudió no le dieron informes “Cuando llegué, allá no estaba enlistado", fue parte de su declaración.

Luego de esta lamentable noticia, muchas celebridades han enviado mensajes de condolencias como es el caso de Carlos Vives quien escribió “Un abrazo fuerte, lo siento mucho”, por su parte Fanny Lu comentó “Mi corazón y oraciones contigo y tu familia” así como Melina Ramírez quién expresó “Dios les de toda la fortaleza”.

¿Quién es el conductor José Fernando Patiño?

José Fernando Patiño es un famoso periodista y conductor de televisión colombiano. Su formación profesional destaca por haber estudiado Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Ha sido parte de grandes coberturas internacionales. Recientemente anunció la muerte de su padre tras días de una larga búsqueda por parte del cuerpo de rescatistas, esto como consecuencia del terremoto de 7,4 de magnitud sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 a las 07:34 a. m.