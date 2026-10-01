6 ideas de piñatas originales para una fiesta con temática de Las Guerreras K-Pop
Si estás próximo a celebrar el cumpleaños de tu hija o hijo con la tematica de Las Guerreras del KPop estas piñatas llenas de color, brillo y detalles pueden convertirse en la decoración estrella.
Si hay algo que no puede faltar en una fiesta infantil es la piñata y cuando el festejo está inspirado en Las Guerreras KPop las posibilidades para hacerla lucir única son enormes.
En estos últimos meses la película KPop Demon Hunters convirtió a Rumi, Mira y Zoey y a otros personajes en la inspiración para varias fiestas infantiles, manualidades y decoraciones, así que la combinación de música, acción y colores llamativos permite transformar una piñata tradicional en una pieza personalizada.
Lo mejor para obtener estas piezas que serán la atracción y diversión para los invitados es que no necesitas gastar una fortuna, ya que con cartón papel crepe o china, pegamento, cinta y algunos brillantes puedes crear una piñata original.
6 ideas de piñatas inspiradas en Las Guerreras del KPop
1.- Piñata de Rumi, Mira o Zoey
Una de las opciones más especiales es hacer una piñata con la silueta de una de las guerreras, ya sea Zoey, Rumi o Mira. Solo necesitas utilizar cartón como estructura para después cubrir con papel crepe, colores y accesorios del personaje.
2.- Piñata de HUNTR/X
Si buscas algo sencillo pero llamativo puedes crear igual la silueta de tu guerrera favorita pero con la vestimenta de HUNTR/X, puedes elaborar la estructura con cartón y cubrir con los colores que les corresponde de la vestimenta.
3.- Piñata con picos
La clásica piñata mexicana con picos también puede transformarse y tener plasmado escenas, personajes o artículos que destacan en Kpop Demon Hunters.
4.- Piñata circular
Otra opción sencilla es una piñata redonda, la principal ventaja es que puedes personalizarla prácticamente como quieras. Cubre el círculo de cartón con papel de colores y coloca en el centro el nombre de la festejada, una estrella, un micrófono o algún elemento inspirado en HUNTR/X.
5.- Piñata con el número de cumpleaños
Una piñata con forma de número permite combinar la celebración con la temática. Por ejemplo, puedes cubrir el número con papel violeta y rosa, agregar estrellas plateadas y colocar pequeñas imágenes de Rumi, Mira y Zoey alrededor.
6.- Piñata de micrófono
Un micrófono, unos audífonos, un lightstick o incluso una nota musical pueden convertirse en la forma principal de la piñata ya que es un artículo que distingue a las Guerreras del Kpop.
¡Trajes mexicanos estilizados! Checa esta imperdible pasarela con vestidos inspirados en las fiestas patrias