3 ideas para reutilizar el cartón de huevos para hacer calabazas de cartón para Halloween

La temporada de Halloween es la excusa perfecta para transformar materiales cotidianos en decoraciones espeluznantes, como el cartón de huevos que puede convertirse en calabaza.

Reutilizar este material es ideal para hacer manualidades debido a su textura moldeable, su resistencia y las formas cóncavas naturales que facilitan la creación de figuras tridimensionales.

¿Nuestra pareja debe saber con cuántas o cuántos hemos estado antes? La sexóloga Ana Franco despejó las dudas

3 ideas para reutilizar el cartón de huevos para hacer calabazas

Mini calabazas unidas

Recorta dos copas individuales de cartón de huevos. Con unas tijeras, empareja los bordes para que queden lo más lisos posible. Une ambas copas por la base abierta para formar una pequeña esfera y pégalas con silicón frío o pegamento blanco.

Pinta la esfera con pintura naranja. Una vez seca, usa un marcador negro o pintura para dibujar los ojos y la boca clásica de la calabaza de Halloween. Puedes perforar la parte superior para insertar un trozo de limpiapipas verde o una ramita seca como tallo.

Ideas para reutilizar el cartón de huevos para hacer calabazas de cartón para Halloween|Pinterest

Calabaza mosaico en relieve

Dibuja la silueta de una gran calabaza sobre un pedazo de cartón rígido reciclado. Después, corta el cartón de huevos en pequeños trozos irregulares.

Pega los trocitos de cartón de huevo dentro de la silueta de la calabaza, dejando ligeros espacios entre ellos para dar un efecto texturizado en 3D.

Ideas para reutilizar el cartón de huevos para hacer calabazas de cartón para HalloweenIdeas para reutilizar el cartón de huevos para hacer calabazas de cartón para Halloween|Pinterest

Pinta todo el mosaico con diferentes tonalidades de naranja y amarillo para darle profundidad. Diseña los ojos con cartulina negra y pégalos encima.

Calabazas gigantes de pulpa de cartón

Corta en pedazos pequeños dos o tres cajas de huevo y déjalas remojar en agua caliente durante un par de horas. Licúa o tritura la mezcla hasta obtener una pasta fina, escúrrela con un paño para quitar el exceso de agua y mézclala con pegamento blanco hasta formar una masa moldeable.

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Utiliza un globo inflado como base y cubre la superficie con la masa de cartón, dándole forma con tus manos para marcar los gajos de la calabaza. Deja secar dos días y cuando esté rígida, truena el globo, retíralo y pinta tu escultura con acrílicos.