Cómo hacer la espada de Rumi de Kpop Demon Hunters: 3 ideas DIY para tu disfraz de Halloween

¡Que no te agarren las prisas! Dentro de 4 semanas, millones de niños saldrán a las calles con sus mejores disfraces para pedir dulces por la celebración de Halloween, también conocido como Día de Brujas. Entre los vestuarios más esperados para este año, se encuentra el de Rumi de Kpop Demon Hunters, que se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los niños. Si tú o alguien que conoces piensa disfrazarse de este icónico personaje de las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 3 ideas fáciles y creativas.

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3 ideas para hacer la espada de Rumi de Kpop Demon Hunters para tu disfraz de Halloween

Si hay algo que caracteriza al personaje de Rumi, sin duda, es su icónica espada de los Cuatro Tigres. No obstante, su precio suele ser un poco elevado en el mercado, por lo que una de las mejores alternativas es hacerla tú mismo. Aquí te compartimos 3 ideas fáciles DIY para que hagas tu propia espada de la líder de las Guerreras Kpop:

