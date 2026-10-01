Cómo hacer la espada de Rumi de Kpop Demon Hunters: 3 ideas DIY para tu disfraz de Halloween
¡Estamos a escasas semanas de la celebración de Halloween! Si piensas disfrazarte de las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 3 ideas DIY para crear tu espada de Rumi.
¡Que no te agarren las prisas! Dentro de 4 semanas, millones de niños saldrán a las calles con sus mejores disfraces para pedir dulces por la celebración de Halloween, también conocido como Día de Brujas. Entre los vestuarios más esperados para este año, se encuentra el de Rumi de Kpop Demon Hunters, que se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los niños. Si tú o alguien que conoces piensa disfrazarse de este icónico personaje de las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 3 ideas fáciles y creativas.
También te puede interesar: 8 ideas DIY para realizar la decoración de Halloween con poco presupuesto
3 ideas para hacer la espada de Rumi de Kpop Demon Hunters para tu disfraz de Halloween
Si hay algo que caracteriza al personaje de Rumi, sin duda, es su icónica espada de los Cuatro Tigres. No obstante, su precio suele ser un poco elevado en el mercado, por lo que una de las mejores alternativas es hacerla tú mismo. Aquí te compartimos 3 ideas fáciles DIY para que hagas tu propia espada de la líder de las Guerreras Kpop:
- Cartón: Con cartón reciclado, de preferencia grueso, haz la estructura de la espada. Te recomendamos apoyarte de una plantilla en línea. También traza la forma del mango y pégala en la hoja. Finalmente, fórrala con periódico para mayor resistencia y píntala. Aquí te compartimos un breve tutorial.
- Foami: Para lograr un mejor acabado con detalles tridimensionales, el foami es la mejor opción. Cabe mencionar que este material sólo es recomendable para las capas superficiales y esculpir detalles. No obstante, para la estructura principal, sí se recomienda usar un material más grueso, como cartón.
- Madera o PVC: Si lo que buscas es una espada con mayor resistencia, puedes hacerla con madera o apoyándote de un tubo de PVC. El procedimiento es bastante similar al de una espada de cartón. Para un mejor acabado, se recomienda pintarla y no forrarla.