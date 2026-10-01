Paso a paso: cómo hacer un delicioso flan de calabaza y sorprender a los invitados

El flan es uno de los postres más destacados dentro del mundo de la repostería y es que se trata de una receta de origen francesa que se puede elaborar con pocos ingredientes y sin invertir demasiado dinero. Su popularidad llevó a que se expandiera por gran parte del mundo, especialmente en Latinoamérica y si bien una de sus características es el caramelo, hay otras variedades como la que te compartiremos a continuación y que consiste en hacer un flan de calabaza.

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Entre las características más importantes que debemos mencionar del flan es que tiene una textura suave y cremosa, coronado con una capa de caramelo líquido y que no se necesitan de tantos ingredientes para elaborar este clásico postre de origen francés, pero que debido a su popularidad se ha expandido por todo el mundo y en donde cada región tiene su receta en particular y que lo irá adaptando de acuerdo a las costumbres culinarias de cada lugar.

En México, el flan de calabaza es un clásico y durante el mes de octubre se vuelve uno de los postres más consumidos y una de las recetas más buscadas durante estos días y que es ideal para celebrar el Día de Muertos y esta receta está basada principalmente en una preparación de flan de calabaza, leche azúcar y férula. Por lo que te vamos a comentar cuáles son los ingredientes y el paso a paso.

Ingredientes para el flan de calabaza

500 ml de leche

750 gr de calabaza

3 cucharadas de maicena

11 cdas de azúcar

150 gr de azúcar para preparar el caramelo

30 ml de agua para el caramelo

Cómo hacer un flan de calabaza