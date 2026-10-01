Paso a paso: cómo hacer un delicioso flan de calabaza y sorprender a los invitados
Es un postre típico de la repostería francesa y así lo podrás hacer.
El flan es uno de los postres más destacados dentro del mundo de la repostería y es que se trata de una receta de origen francesa que se puede elaborar con pocos ingredientes y sin invertir demasiado dinero. Su popularidad llevó a que se expandiera por gran parte del mundo, especialmente en Latinoamérica y si bien una de sus características es el caramelo, hay otras variedades como la que te compartiremos a continuación y que consiste en hacer un flan de calabaza.
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Entre las características más importantes que debemos mencionar del flan es que tiene una textura suave y cremosa, coronado con una capa de caramelo líquido y que no se necesitan de tantos ingredientes para elaborar este clásico postre de origen francés, pero que debido a su popularidad se ha expandido por todo el mundo y en donde cada región tiene su receta en particular y que lo irá adaptando de acuerdo a las costumbres culinarias de cada lugar.
En México, el flan de calabaza es un clásico y durante el mes de octubre se vuelve uno de los postres más consumidos y una de las recetas más buscadas durante estos días y que es ideal para celebrar el Día de Muertos y esta receta está basada principalmente en una preparación de flan de calabaza, leche azúcar y férula. Por lo que te vamos a comentar cuáles son los ingredientes y el paso a paso.
Ingredientes para el flan de calabaza
- 500 ml de leche
- 750 gr de calabaza
- 3 cucharadas de maicena
- 11 cdas de azúcar
- 150 gr de azúcar para preparar el caramelo
- 30 ml de agua para el caramelo
Cómo hacer un flan de calabaza
- Cortar la calabaza en cubos medianos y cocinarla en una olla con agua hasta que quede tierna durante 15 minutos
- Escurrir la calabaza y procesarla hasta obtener un puré liso sin grumos
- Disolver la maicena en 100 ml de leche fría y reservar
- Colocar el puré de calabaza en una cacerola y añadir el resto de la leche, la vainilla, el azúcar
- Incorporar la maicena disuelta y mezclar hasta integrar
- Cocinar a fuego medio hasta que la preparación esté espesa y comience a hervir
- Colocar el azúcar y el agua para preparar el caramelo en una sartén y cocinar a fuego medio hasta obtener un color dorado
- No revolver el caramelo con cuchara porque puede cristalizarse
- Volcar el caramelo dentro de una budinera y girar el molde para cubrir la base
- Verter la mezcla de calabaza sobre el caramelo y alisar la superficie
- Dejar entibiar a temperatura ambiente y refrigerar durante dos horas