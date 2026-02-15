5 ideas para reciclar tus botes de helado y darles un segundo uso

Los botes de helado, además de contener el postre favorito de muchas personas, tienen un empaque que puede seguirse usando, situación que muchos suelen desconocer, por lo que gran parte de esos botes suele llegar primeramente a los botes de basura.

Para que puedas aprovecharlos al máximo y les des un segundo uso, te detallaremos 5 ideas para reciclar, alternativas diferentes con las que podrás poner a prueba tu creatividad y sacar todo tu talento en las manualidades.

¿Se pueden reutilizar los envases de helado?

La realidad es que es posible reutilizar los botes de helado, siempre y cuando no se vayan a usar para calentar alimentos en el microondas, puesto que pueden soltar contaminantes nocivos para la salud. Pero es posible usarlo para otras cosas, por eso consultamos con la IA de Gemini para obtener las 5 ideas para reciclar los empaques y darles un segundo uso:

Organizar comida , ya sea que lo uses para congelar caldos, sopas o para guardar en la alacena granos.

, ya sea que lo uses para congelar caldos, sopas o para guardar en la alacena granos. Mini huerto : Solamente procura hacerle un agujero para que salga el agua.

: Solamente procura hacerle un agujero para que salga el agua. Contenedor para herramientas o manualidades : Ideal para almacenar piezas pequeñas.

: Ideal para almacenar piezas pequeñas. Espacio de composta : Ideal para iniciar tu propia composta, pero que no te quite mucho espacio.

: Ideal para iniciar tu propia composta, pero que no te quite mucho espacio. Kit de emergencia: Si tienes empaques pequeños, se puede convertir en tu nuevo kit de emergencia para cuando salgas a la calle.

De esta manera vas a poder aprovechar el envase que tienes en casa, logrando darle un segundo uso. No olvides que en todas las opciones anteriores, puedes mejorar su aspecto, ya sea agregándole pintura acrílica o plástico adherente.

¿Cuál es el plástico que no se puede reciclar?

Es usual que muchos de nosotros usemos envases de plástico como platos para nuestros alimentos, calentándolos en el microondas, pero debemos tener cuidado, ya que al ser expuestos al calor pueden liberar sustancias dañinas en los alimentos.

Preferentemente, evita todos los que tengan BPA, los plásticos de un solo uso o los empaques que hayan tenido productos químicos; siempre opta por recipientes de vidrio o plásticos sin el compuesto que mencionamos. No esperes más y usa las ideas para reciclar los botes de helado que tienes en casa.