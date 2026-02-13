5 ideas para reciclar tus calzones y darles un segundo uso

Hay un punto de nuestra vida en el que los calzones ya cumplieron con su tiempo de vida, por lo que muchos lo primero que hacen es desecharlos al bote de basura, cuando en realidad se trata de tela a la que se le puede dar un segundo uso.

Para que puedas aprovecharlo al máximo, te detallaremos 6 ideas para reciclar que puedes usar; son alternativas muy creativas que te ayudarán notablemente. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a hacer.

¿Cómo reciclar tus calzones?

Seguramente te has encontrado con aquellos calzones que ya están rotos o que ya deben ser desechados. Pero antes de tirar todo a la basura, debes aprovechar el textil para hacer algunas ideas para reciclar y darles un segundo uso; las opciones fueron proporcionadas por la IA de Gemini:

Trapo para pulir: Debido a la tela que se usa, es una gran opción para limpiar lentes, pantallas de celular o sacarle brillo a la joyería. Almohadillas quita esmalte: Corta círculos de la tela y cose los laterales. Saquitos aromáticos: Corta un círculo, en el centro agrega bolitas de algodón con aceites esenciales y amarra con un cordón; ideales para colocar en el interior del armario. Limpiador de zonas imposibles: Ideal para limpiar ranuras de las ventanas y las teclas de los controles. Lazos para jardín: Corta tiras largas y delgadas; podrás usarlo para sujetar los tallos suavemente.

¿Se puede reciclar ropa interior?

Debido al tipo de prenda que son los calzones, no es posible donarlos, situación a la que es válido aplicarlo en otros textiles que sean viejos. Sin embargo, en el tema de la ropa interior, hay lugares en la CDMX donde puedes llevarlas para que sean recicladas, los cuales puedes consultar en Google para conocer su ubicación y los requisitos solicitados.

No olvides que, al momento de usar los textiles, previamente los laves y solamente uses la parte delantera y trasera al hacer las ideas para reciclar para darles un segundo uso. Aprovecha la oportunidad de usar la tela que es funcional y poner a prueba tu creatividad.