5 ideas para reciclar tus tazas viejas y darles un segundo uso
Tus tazas viejas aún pueden servir; es así que te vamos a explicar unas ideas para reciclar y darles un segundo uso. Las alternativas te van a sorprender
Cuando tenemos tazas viejas que ya se han desportillado, es usual que lo primero que queremos hacer es tirarlas a la basura. Aunque es la solución más sencilla que podemos usar, es una realidad que podemos emplear diversas opciones para darles un segundo uso.
Es así que te vamos a explicar 5 ideas para reciclar, alternativas que te ayudarán a darles un mejor uso a esos objetos viejos, opciones con las que vas a poder ahorrar unos pesos y cuidar al medio ambiente al disminuir la generación de residuos.
¿Cómo deshacerse de las tazas viejas?
Increíblemente, si pensabas que las tazas viejas debías desecharlas, no es así; en realidad es posible darles todo tipo de usos. Para que puedas aprovecharlos, consultamos con la IA de Gemini para conocer algunas ideas para reciclar y darles un segundo uso a esos objetos del hogar; considera hacer las siguientes alternativas:
- Mini macetas para suculentas: En una cubeta de agua hay que sumergir la taza y rellenarla con un trapo mojado. Con un desarmador y martillo vamos a hacerle el orificio para que salga el agua.
- Velas artesanales: Utiliza las tazas para hacer velas artesanales desde cero; solamente compra la cera, la mecha y aceites esenciales de tu aroma favorito.
- Organizador: Ya sea que lo uses para organizar tu escritorio o para tus brochas de maquillaje.
- Comedero de aves: Pega la taza horizontalmente en un plato pequeño, coloca varias semillas y, con ayuda de un lazo, colgamos en un árbol.
- Soporte de joyas: Cerca de tu lavabo o entrada del hogar, lo vas a usar para dejar tus accesorios al llegar a casa.
@amoralajardineria Aprende a convertir tazas en maceteros con drenaje 🥺🌱💗#masetas🌱 #planta #jardineros #jardin #curso🌱 ♬ Malas Decisiones (Sped Up Version) - Kenia OS
¿Es segura una taza de cerámica astillada?
Seguramente dentro de tus tazas viejas, te vas a encontrar aquellas que se encuentran despostilladas. Por lo que debemos tener cuidado al encontrarnos con esos ejemplares; aunque a simple vista parezca que son inofensivos y que no implican ningún riesgo, no es así.
Al momento en que empiezan a romperse, lo mejor es ya no usarlas así, puesto que en esos espacios se pueden albergar más bacterias, además de que con el paso del tiempo se van a generar más grietas. Pero no las deseches; mejor emplea las ideas para reciclar, ya que podrás darles un segundo uso.
@flashesofstyle DIY teacup bird feeder 🥹🐦🏡 Thrifted this teacup and knew exactly what I wanted to do with it! No but I just put it out and I’m constantly peeping waiting for our first birdy visitor. Making my backyard the space of a fairy’s one DIY at a time!🧚🏼✨ #thrifting #crafts #cottagecore #cottagecorecrafts #cottagecorecrafting #cottagecoredecor #thriftflip #flipthrift ♬ When You're Smiling - Louis Armstrong