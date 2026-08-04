4 ideas para hacer regalos tejidos y útiles para el ‘Día del Abuelo’

El 'día del abuelo' se celebra en diversas fechas dependiendo el país, pero en México oficialmente se hace en agosto, siendo un gran momento para celebrar a los adultos mayores de tu familia, ya sea dándoles regalos o llevándolos a lugares especiales.

Si todavía no sabes qué darle, te traemos 4 ideas de regalos tejidos y útiles que seguramente les encantará. Conoce las mejores opciones que debes hacer.

4 ideas de regalos tejidos para el 'Día del abuelo'

Es usual que en el 'día del abuelo' no tengas muchas ideas sobre qué obsequiarle. Ante esas situaciones siempre buscamos alternativas útiles para ellos, que puedan usarlos constantemente.

Si quieres hacerles regalos tejidos, considera las siguientes opciones, ideas que puedes hacer y que seguramente les encantará:

Tu abuelo en amigurumi

Es un regalo con el que seguramente lo vas a sorprender, solamente toma una foto de tu abuelo y recrea su aspecto haciéndolo un amigurumi. Al momento de empacarlo, coloca la figura en una caja y encima la foto de inspiración, te aseguro que se va a sorprender, incluso puedes hacerlo en forma de llavero.

Mantel para sus lentes

Es usual que los abuelos tengan lentes, accesorio que suelen dejar en todas partes de su casa, estando en constante riesgo de caerse y dañarse. Para ello podemos crear un mantel ovalado donde colocar los lentes, ideal para su buró, puedes hacerlo de cualquier diseño, o hacer el rostro de un adulto. De esta manera ya tendrán un espacio donde dejarlos para ya no perderlos.

Funda para el papel de baño

Para que el papel de baño ya no se vea aburrido, puedes hacerle una funda tejida a su rollo, incluso añadirle unas pequeñas piernas y unos brazos sosteniendo un pequeño periódico, esto le dará un aspecto muy tierno. Una gran alternativa decorativa que tu abuelo va a apreciar.

Portavasos tejido

Para que ya no coloquen la taza sobre los muebles o las mesas, puedes hacerle un portavasos tejido, si quieres algo más creativo, no olvides hacer el diseño de tortuga para que tenga un aspecto tierno y sea funcional al mismo tiempo.

¿Cuándo es el día del abuelo en México?

En México, la celebración del Día del Abuelo se hace el 28 de agosto, festejo que se realiza desde 1983, siendo un gran momento para resaltar el esfuerzo que han hecho a lo largo de su vida y recordando la deuda que tenemos con ellos.

Aun tienes suficiente tiempo para hacer algunas de las 4 ideas de los regalos tejidos y útiles, alternativas fáciles de hacer que seguramente les encantará.