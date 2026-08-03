5 ideas de stickers de KPop Demon Hunters para darle vida a los cuadernos y crear portadas únicas

El regreso a clases es el momento perfecto para renovar tus útiles escolares y dejar atrás las portadas aburridas gracias a los stickers de Kpop Demon Hunters con ellos puedes transformar cualquier cuaderno, libreta o libros en una pieza única.

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Si eres fans de las Guerreras del Kpop esta tendencia aesthetic continúa generando platica en las redes sociales y personalizar tus útiles con estos personajes es una forma sencilla de unirse a la tendencia, recuerda que con la combinación adecuada de ilustraciones, colores y accesorios tus cuadernos no solo lucirán diferentes, sino que también reflejarán estilo y amor a la cultura surcoreana.

5 ideas de stickers de KPop Demon Hunters para los cuadernos

1.- Sticker con las protagonistas versión chibi

Los personajes en estilo chibi son una de las opciones más tiernas, populares y únicas ya que son diseños divertidos por ser una versión distinta a la original, para darle vida a tu libreta puedes colocar los stickers de diferentes maneras o incluso seguir un orden , todo está en tu creatividad y la forma en la que quieras expresar tu acercamiento con Kpop Demon Hunters.

2.- Un solo persoanje

Si eres de las que tiene a un personaje favorito a pesar de que te gusta la película y el papel que hacen Mira, Rumi y Zoey como grupo también puedes optar por decorara tu libreta con un solo personaje, busca stickers con diferentes escenas de tu persoanje favorito y decoralo a tu gusto y demuestra por qué es el persoanje que se ganó tu corazón.

3.- Imagenes con brillos

Los acabados holográficos hacen que cualquier libreta destaque al reflejar la luz con distintos colores. Puedes elegir diseños de personajes, artículos, frases o detalles inspirados en las Huntrix y crear una portada moderna y llamativa.

4.- Sticker de los Saja Boys

Si eres del fandom que va más su acercamiento con los Sja Boys tanco como grupo musical como de villanos elegir stickers con estos personajes harán aún más especial tu libreta y llamara la atención en el regreso a clases.

5.- Collage con accesorios aesthetic

Combina stickers de KPop Demon Hunters con diamantes, estrellas,rayos, notas musicales. lightstick y crea una portada tipo collage. El resultado será un diseño lleno de personalidad.