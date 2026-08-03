3 hermosos colores para hacerte tus uñas en este verano de playa

Aprovechar el verano para visitar la playa de tu preferencia es algo que no debes saltarte nunca. Por ello, lejos de toda la presión del traslado, hospedaje y lo que te llevarás, disfrutas del decoro de tus uñas. Por eso aquí se te presentan 3 opciones para lucir increíble en el sol, la playa, el agua y cada rincón donde te presentes.

¿Cuáles son los los 3 mejores diseños de uñas para lucir en la playa?

Obviamente tú puedes elegir colores y formas que te interesen más, pero estas son 3 opciones que podrías considerar para combinar perfectamente tus uñas y tus outfits. Por ello, disfruta de tus vacaciones y luce deslumbrante al mismo tiempo con estos colores llenos de vida.

Uñas aperladas

Uno de los estilos más clásicos pero que es completamente deslumbrante y funciona a la perfección son las aperladas. Este puede entenderse como un tipo acabado que agrega un brillo lindo pero sutil. Parte de su magia es que se permite con todo tipo de atuendo y en el horario de tu preferencia. Allí quedará en ti si colocarás tonos blancos o incluso más intensos como el champán. En resumen, aquí se elegirá sofisticación y elegancia que otorga glamour a tus días de descanso.

Uñas con flores de colores

Aunque el inicio del florecimiento es en la primavera, el verano es donde más vida llegan a tener. Por ello, las uñas deben acompañar ese concepto, el cual puede ser de colores pastel si así lo deseas… agregar poder en la intensidad. En ese sentido, tú eliges si las flores se mantendrán en todos los dedos o solamente en algunos. No olvides disfrutar del proceso y lucir colorida en tu visita a la playa.

Uñas rainbow frenchies

Es extraño que un buen diseño de arcoiris no combine con una visita al sol, la arena y el agua cristalina. Por eso te toca elegir la forma en que adornarás tus manos, pues el estilo puede variar de preferencia en preferencia. Es decir, puedes colocar alguna base y de ahí hacer grandes líneas de colores o arcoiris más pequeños y con adornos sutiles alrededor. Experimenta y haz tus propias creaciones