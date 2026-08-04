Ni la llanta ponchada ni monta choques... esta es la nueva estafa para ejecutar robo de autos

Con el paso de los años, las redes sociales se convirtieron en un espacio de denuncia y en este caso, muchos usuarios advierten de riesgos al resto de la ciudadanía que frecuenta el espacio digital. En ese sentido, alrededor de la seguridad le indican a los conductores de autos que se cuiden de la estafa de la botella de plástico, la cual los amantes de lo ajeno usan para despojar de sus pertenencias e incluso del auto a las víctimas.

¿Cómo funciona la estafa de la botella de plástico?

Se indica que recientemente se han suscitado casos de ladrones que aprovechan los estacionamientos para realizar sus actos delictivos. Se indica que permiten a las personas acomodar el carro para que al momento de alejarse de él, se acercan con una botella sin aire y tapada que se coloca en la llanta trasera del lado del copiloto.

La misión de poner esa botella de esa forma y en esa posición permite que pase desapercibido al momento de subirse al auto y provocar un sonido con un propósito específico. La posición de la botella entre el neumático y el guardabarros genera un sonido estruendoso provocador de que el conductor se baje incluso sin apagar el motor.

Todo esto genera un evidente estado de estrés y nerviosismo que es aprovechado por los delincuentes, que van por elementos de valor que se quedan en el lado del piloto cuando se baja a revisar. Mientras que en los casos más extremos se logra el robo del automóvil. Por eso se dan las siguientes recomendaciones para evitar esta estafa.

¿Cuáles son los protocolos para evitar la estafa de la botella de plástico?

Las autoridades y expertos en seguridad recomiendan siempre estar atentos a comportamientos sospechosos de sujetos alrededor. Antes de subirse al auto siempre debes revisar espacios como los neumáticos para evitar desagradables sorpresas. Y en caso de escuchar ruidos raros, revisar en lugares concurridos o en su defecto, siempre con el motor apagado y con las puertas cerradas.