5 ideas para hacer bufandas tejidas para tus hijos durante el regreso a clases

Las bufandas tejidas son una gran alternativa para hacerles a tus hijos, en especial para su regreso a clases, ya que en esa temporada las temperaturas van a bajar considerablemente.

Para que los protejas del intenso frío, te detallaremos 5 ideas que debes usar, alternativas creativas y abrigadoras para la temporada, ellos querrán usarlas todos los días.

5 ideas de bufandas tejidas para tus hijos

Durante el regreso a clases, posiblemente tengamos una baja considerable en la temperatura, por lo que es importante cubrir a tus hijos con ropa abrigadora. Para que los protejas, te detallaremos 5 ideas de bufandas tejidas que puedes hacer, alternativas que se adaptan a niños o niñas:

Coches

Puedes hacer la forma de un camión de carga o escolar, no olvides hacerlo alargado para que puedan colocarlo en su cuello, un aditamento que se robará varias miradas por su tierno aspecto.

Totoro

Si tus hijos son amantes de Totoro, puedes hacer su rostro en un extremo, mientras que del otro lado coloca una de las bolas de carbón que aparecen en la película de "El viaje de Chihiro".

Conjunto de gorro y bufanda

Otra gran alternativa es hacer un pequeño gorro y una bufanda usando el mismo estambre, puedes hacerlo de su color preferido. Todos querrán tener el suyo.

Dinosaurio

Toda la bufanda hazla de muchos colores vivos, pero en uno de los extremos realiza la forma de su dinosaurio favorito con un estilo de caricatura para que se vea llamativo.

Diseño más sencillo

Si no deseas batallar mucho con el diseño, no temas, puedes hacerlo todo de un solo color y en los extremos agregarle borlas de colores, para darle ese aspecto tierno.

¿Cuánto debe medir una bufanda para niño?

Es importante que hagas las bufandas tejidas del tamaño adecuado, con la finalidad de que puedan tus hijos enroscarlo con facilidad. Por lo que se recomienda hacerlo entre los 100 a los 130 centímetros de largo, además de contar con un ancho de 12 a 15 centímetros.

Con las recomendaciones anteriores e ideas lograrás hacer prendas adecuadas para tus hijos, con los que podrán iniciar con toda la actitud en el regreso a clases con todo el animo posible. Aprovecha la oportunidad para hacer la manualidad en casa y saca tu lado creativo.

