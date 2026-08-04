6 ideas para personalizar útiles escolares con Skye de Paw Patrol; plantillas gratis para imprimir antes del regreso a clases

A la hora de organizar los útiles para el regreso a clases, una de las principales tareas consiste en identificarlos para que los niños no los pierdan. Si además quieres motivar a tus hijos con sus personajes favoritos, a continuación te dejamos algunas ideas para personalizar útiles escolares con Skye de Paw Patrol, a partir de plantillas gratuitas.

Las siguientes ideas ya están listas para descargar; puedes editar las plantillas en línea o imprimirlas para agregar datos a mano. También es posible imprimirlas en casa o acudir a un sitio especializado para que salgan en material como papel adhesivo.

6 ideas para personalizar útiles escolares con Skye de Paw Patrol

1. Etiqueta uniforme

Comenzamos el listado con una idea bastante sencilla: una plantilla de etiqueta en color rosa y con una imagen de Skye, que puede utilizarse tanto en cuadernos como en lapiceros o en portadas de carpeta. Todo depende del tamaño que elijas y el dato que quieras escribirle.

2. Set de etiquetas para útiles escolares de Skye, de Paw Patrol

Este set contiene etiquetas personalizables de distintos tamaños, todas con Skye como protagonista; pueden funcionarte para lápices, cuadernos y libros. Tienes que entrar al sitio web y desde ahí descargar las imágenes para editar.

3. Plantilla de horarios escolares

Aquí tenemos una plantilla para plasmar los horarios de clases, de lunes a viernes; resulta perfecto para pegar al principio de un cuaderno o tener visible en el cuarto de tu hija, por ejemplo.

4. Stickers

Si a ti te funcionan más los stickers por su tamaño y versatilidad, aquí tienes una plantilla donde se repite el mismo diseño del querido personaje. Así, los útiles escolares de Skye de Paw Patrol llevan un aspecto uniforme.

5. Portada de carpeta, con Skye y Everest

Para los niños que prefieren las carpetas que los cuadernos, este puede ser un gran separador entre materias. No solo presenta a Skye sino también a otro de los personajes preferidos por los fans de Paw Patrol: Everest.

6. Stickers con espacio para escribir

Esta es otra opción de stickers uniformes para utilizar en distintos útiles escolares, pero con un diseño más elaborado y con un pequeño espacio (en forma de huesito) para escribir datos como el nombre de la alumna o de la materia a la que pertenece un cuaderno.