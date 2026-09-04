5 ideas para reutilizar los frascos de perfume antiguos para decorar tu baño con un estilo elegante

Los frascos de perfume antiguos podrían parecer residuos sin ningún funcionamiento, pero al ser recipientes que tienen un aspecto único, podemos transformarlo completamente, permitiendo que sigan siendo usados, solamente debemos aplicar un poco de creatividad para renovarlo.

Para que los dejes de tirar, te detallaremos 5 ideas para reutilizar el frasco, alternativa con la que podrás decorar tu baño al instante, dándole un aspecto más sofisticado a esa zona de la casa.

5 ideas para renovar los frascos de perfume antiguo

Recuerda que para reutilizar los frascos de perfume antiguo debes quitar la boquilla superior para poder usarlo por dentro, puedes hacerlo con ayuda de unas pinzas, teniendo cuidado de no romper el envase. Además no olvides retirar la etiqueta y con ayuda de algodón con aceite quitar los excedentes de pegamento.

Si tiene poco perfume por dentro, puedes mezclarlo con un poco de vaselina para convertirlo en un perfume solido. Aplica todas las ideas que te vamos a compartir para reutilizar el recipiente:

Para incienso...

En algunas tiendas puedes encontrar algunos frascos donde se coloca el incienso encendido o esencia con una varilla difusora. Para mejorar su aspecto puedes dejar el envase o en su defecto decorarlo por afuera con ayuda de pintura acrílica.

Florero de plantas acuáticas

Ideal para esas plantas que sobreviven sus raíces en agua, puedes igualmente usarlo para colocar todo tipo de plantas para decorar el baño. Otra alternativa que puedes hacer, es usarlo para flores artificiales, en especial si no eres experto en la jardinería.

Uso decorativo...

Si solamente quieres que los frascos de perfume antiguos usarlos para decorar tu baño, para ello puedes pegarle varias telas con textura, perlas o adornos que los hagan ver más elegantes, ideales para darle un aspecto más aesthetic a los recipientes viejos que tienes en tu casa.

Portavelas...

Otra gran alternativa que puedes usar es que en la boquilla le coloques una vela, una gran alternativa para darle a tu baño un aspecto más elegante y acogedor, lo puedes usar para esas tardes en las que quieres obtener un baño relajante.

Mechero casero

Si quieres mejorar a un más su aspecto, puedes crear un mechero, colocando la mecha y el alcohol que sea necesario. Si lo usas recuerda no encenderlo por mucho tiempo para evitar cualquier tipo de accidente.