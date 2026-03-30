8 ideas sencillas para aprovechar los pequeños pasillos y con poca luz

Los pequeños pasillos de los hogares con poca luz tienen un enorme potencial de diseño, siendo espacios que podemos decorar con estilos únicos, logrando que tengan un mejor aspecto, pero para ello es necesario hacer ciertos cambios al respecto.

Para que lo puedas lograr, te detallaremos 8 ideas sencillas que puedes usar al momento de decorar, además de ser soluciones que no requieren de mucho dinero para observar un cambio.

¿Cómo decorar un pasillo pequeño?

Si tenemos pequeños pasillos, es posible darles un buen aspecto con unos cambios eficaces y sin tener que gastar mucho dinero. Si son espacios con poca luz y espacio, puedes optar por las siguientes ideas sencillas para elevar su personalidad:

Aplica un aparador y espejo ; procura que no estorben el paso. Los convertirás en zonas de almacenaje para ciertos artículos.

; procura que no estorben el paso. Los convertirás en zonas de almacenaje para ciertos artículos. Estantería lacada , una gran opción para darle un mejor espacio a tus libros; igualmente, procura que no sean muy grandes.

, una gran opción para darle un mejor espacio a tus libros; igualmente, procura que no sean muy grandes. Zapatero es otra gran opción, donde podrás almacenar todo tu calzado y tener un mueble hermoso.

es otra gran opción, donde podrás almacenar todo tu calzado y tener un mueble hermoso. Armarios de poco fondo , otra alternativa que podrás emplear fácilmente para el almacenaje de nuestras prendas o artículos de cocina.

, otra alternativa que podrás emplear fácilmente para el almacenaje de nuestras prendas o artículos de cocina. Pintura blanca : Ideal si no quieres gastar mucho dinero; esto te ayudará a darle un aspecto de más espacio. En las paredes laterales coloca pintura blanca y al fondo tonalidades más oscuras o vibrantes.

: Ideal si no quieres gastar mucho dinero; esto te ayudará a darle un aspecto de más espacio. En las paredes laterales coloca pintura blanca y al fondo tonalidades más oscuras o vibrantes. El uso de percheros se convertirá en una gran alternativa, ya que vas a librar los pisos de bolsos o abrigos fuera de lugar.

se convertirá en una gran alternativa, ya que vas a librar los pisos de bolsos o abrigos fuera de lugar. El uso de arte vertical te va a ayudar a tener un aspecto más dinámico.

te va a ayudar a tener un aspecto más dinámico. Para darle más iluminación, puedes optar por el uso de tiras LED bajo estantes o en el suelo; será un toque moderno que debes usar en tu hogar.

¿Cuáles son los mejores colores para pasillos estrechos?

Aunque ya te explicamos cuáles son los colores que debes usar para pintar los pequeños pasillos, existen otras tonalidades que puedes usar, en especial si no quieres usar solamente color blanco.

Si son espacios con poca luz, puedes optar por el uso de tonos beige, arena, grises suaves o tonos pasteles, siendo ideas sencillas que le aportarán iluminación natural. No esperes más y dale vida a esos espacios del hogar.