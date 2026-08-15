6 ideas de separadores de carpetas de Spider-Man, para organizar tus materias con el Hombre Araña en este regreso a clases 2026

Para muchos estudiantes resulta mucho más práctico el uso de carpetas que los cuadernos convencionales, pues te permiten organizar tus apuntes de manera más flexible y abarcando varias asignaturas en menos espacio. Además, son mucho más personalizables. La fiebre por Spider-Man: Brand New Day permanece y, si tienes hijos o sobrinos que aman al superhéroe arácnido, a continuación te mostramos algunas ideas de separadores de carpetas de Spider-Man.

Todavía estás a tiempo para descargar e imprimir estas plantillas gratuitas, a través de plataformas como Canva. También puedes copiar las ideas que más te gusten.

6 ideas de separadores de carpetas de Spider-Man

1. Con diseño de cuadrantes

Al superhéroe arácnido se le identifica con 2 colores, y aquí el tono predominante es el azul. Este diseño tiene todos los elementos principales que caracterizan al personaje, pero de una manera muy organizada y simétrica. Incluye un espacio en blanco para poner el nombre del alumno o la asignatura.

2. Con referencias a "Homecoming"

Aquí tenemos la contraparte en color rojo, y con un diseño que remite a temática escolar como sucedió en la primera película de Spider-Man como parte del MCU. El espacio en blanco es más grande en esta opción.

3. En miniatura

Este diseño presenta al héroe en miniatura, muy al estilo de "Spidey and his amazing friends". Es uno de los separadores de carpetas de Spider-Man que se enfocan más en un estilo amigable e infantil; tiene varios espacios para colocar datos.

4. Con estilo realista

Una opción más seria y fuera de lo común, que enfatiza el papel del arácnido como vigilante de la ciudad y con su logo más famoso.

5. Con viñetas

Para los fans de los cómics, este diseño con viñetas en blanco y negro recuerda a las aventuras clásicas del arácnido. El espacio en blanco viene en forma de nube, como si fuera un pensamiento dentro de un cómic.

6. Con marco

Finalizamos el listado con una opción fuera de lo común. Aquí tenemos un marco en azul y rojo que remite al superhéroe, pero el resto de la hoja queda en blanco para que el estudiante diseñe su propia portada, dependiendo de la materia que quiera representar.