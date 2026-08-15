Azalia Ojeda es eliminada de Survivor México La Reliquia en Llamas este viernes 14 de agosto

En sus últimas semanas, Survivor México La Reliquia en Llamas ha dado mucho de qué hablar y es que la exigencia del día a día ha llevado a los sobrevivientes a nuevos límites, donde cada día ha sido crucial en la búsqueda de llegar a La Gran Final de esta inédita temporada.

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Las semanas han avanzado y a estas alturas, cada sobreviviente lo ha dejado todo por tratar de hacerse con la gloria, aunque como hemos visto, este programa es una competencia individual, por lo que este viernes 14 de agosto tuvimos una eliminación más tras la Extinción de hoy.

¿Quién fue eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Tras una intensa jornada, este viernes fue Azalia Ojeda es quien no ha logrado permanecer dentro de la travesía luego de que cayera ante Anahí en el viernes de Extinción, quedándose a pocos días de la Gran Final de Survivor México La Reliquia en Llamas, dejando un gran vacío dentro de este universo.

Aunque hace días que las Tribus se desintegraron en la Fusión Azalia había logrado mantener gran química y competitividad dentro de esta temporada, por lo que su presencia será echada de menos por los sobrevivientes restantes con quienes logró hacer buena relación.

¿Quiénes han sido eliminados de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Tras este viernes 14 de agosto donde vivimos un Juego de Extinción más por lo que estos son los Sobrevivientes que han abandonado esta temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas:



Erick Castro

Bobby Larios

Rey Grupero

Viviann Baeza

Sebastián Yate

Azalia Ojeda

¿Cuándo es la Final de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Este próximo domingo 23 de agosto podremos conocer al ganador o ganadora de Survivor México La Reliquia en Llamas en punto de las 6:00 pm a través de la señal de Azteca UNO, nuestro sitio web oficial de TV Azteca, la app de TV Azteca En Vivo y Disney+.

¿Quién logrará llevarse la gloria a casa? ¡No te lo pierdas en sus últimos días!

