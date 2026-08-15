Esta es la lista COMPLETA de delantales negros esta viernes 14 de agosto en MasterChef 24/7

La tensión en MasterChef 24/7 ha alcanzado un punto crítico, pues la noche de ayer, el foro se convirtió en un auténtico campo de batalla culinario durante el jueves de delantales negros, dejando a su paso una ola de frustración y a un panel de jueces profundamente decepcionado.

A estas alturas de la competencia, donde solo sobrevive lo mejor del talento gastronómico , los errores básicos ya no tienen cabida, y un complejo reto de alta repostería terminó por sentenciar a la gran mayoría de los aspirantes al título.

El desafío del jueves de delantales negros exigía armar un croquembouche, utilizando como base los profiteroles que los cocineros habían elaborado previamente. Sin embargo, lo que debió ser una exhibición de talento se transformó en una de las galas más complicadas y accidentadas de la temporada. Masas quemadas, falta de altura reglamentaria y caramelos fuera de punto fueron la constante durante la temida degustación.

El desastre generalizado fue tal, que los Chefs no dudaron en emitir regaños sumamente severos. Las fuertes llamadas de atención no solo castigaron la falta de pericia culinaria, sino también la actitud relajada e inapropiada de varios cocineros frente a la crítica, evidenciando que el cansancio y los nervios están cobrando factura. En medio de este caos, únicamente dos participantes lograron dominar la técnica y presentar un trabajo digno del nivel exigido: Michelle y Claudia. Su concentración las salvó de la quema, asegurando su lugar en el balcón.

¿Quiénes tienen delantal negro este viernes 14 de agosto en MasterChef 24/7?

Para el resto del grupo, la historia fue muy distinta, pues la implacable evaluación dejó una lista extensa de participantes que hoy deberán portar la temida prenda oscura. Los cocineros sentenciados al mandil negro son:

Carmen

Lancer

Julio

Daniela

Ramahá

Ixdit



Este viernes 14 de agosto, la cocinas más famosas de México amanecen teñida de negro, preparando el terreno para una velada que promete ser implacable y donde las reglas del juego han cambiado de manera drástica.