Los podólogos coinciden: esta es la razón por la que los niños menores de un año no deben usar calzado

Para todos aquellas personas que tienen niños pequeños, específicamente menores a 1 año, seguramente habrán notado como el bebé camina descalzo por toda la casa, sin la necesidad de utilizar algún tipo de calzado y que solo se lo pone cuando salimos a algún lado. Esto no es algo casual, sino que los podólogos, personas especialistas en el cuidado de los pies, explicaran la importancia que no usen calzado durante el primer año de vida y lo hagan descalzo todo el tiempo.

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Hay padres que cuando se enteran que van a ser padres comienzan a comprar todas las prendas que usará el niño durante los primeros meses y años de vida; y que se incluye el calzado, que son pequeños zapatitos que les colocaremos. Sin embargo, no todos recomiendan que los bebés usen este tipo de prendas hasta después transcurrido el año y que muchos padres no estaban al tanto de esto.

El motivo por el cual los bebés no deben usar calzado durante los primeros años de su vida es porque sus pies están formados por cartílagos blandos en pleno desarrollo. Y si bien hay padres que le colocan el calzado, llevó a que los podólogos, personas especialistas en pie, explicaran las razones de porqué deben estar descalzos durante su primer año de vida.

Esta es la razón por la que los niños menores de 1 año no deben usar calzado

De acuerdo a lo que explicaron los podólogos expertos, el motivo por el cual los bebés no deben usar calzado durante su primer año de vida es porque estamos impidiendo que los huesos y músculos de su pie se desarrollen de manera adecuada. Una investigación comprobó que en aquellos niños que usaban calzado en sus primeros meses de apoyo, presentan diferencias en el desarrollo de la estructura del pie y el patrón de marcha.

Beneficios que los bebés caminen descalzo

Por otro lado, los podólogos revelaron que si el bebé camina descalzo durante sus primeros meses de vida recibirán estímulos en la planta del pie, lo que les ayudará a ir adquiriendo equilibrio y fuerza en las piernas, como así también podrán fortalecer los músculos y los huesos de los pies y las piernas. Por eso, es que lo aconsejable es que durante los primeros meses y años anteriores, los bebés anden descalzos.