Cómo hacer un macetero con latas de conserva: ideal para que los niños regalen en el Día del Abuelo

El próximo 28 de agosto se celebra en todo México el Día del Abuelo, por lo que es una gran opción para agasajar a nuestros abuelos o adultos mayores que tengamos cercano y poder devolverles algo de los que nos han dado. En este caso, no es necesario gastar mucho dinero en un regalo, sino que más bien gracias a la técnica DIY, podrás lograr algo realmente increíble y que tiene que ver con hacer un macetero con latas de conserva y que quedarán perfectas.

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La técnica DIY se ha vuelto popular en el último tiempo, teniendo en cuenta que consiste en la reutilización de objetos que creíamos en desuso y que no imaginamos que pueden volver a utilizarse, para convertirlos en algún adorno para el hogar o incluso para regalar. Además, no se necesita de mucho dinero, solo un poco de creatividad y de conseguir algunos materiales que tengamos en casa.

Como el próximo 28 de agosto es el Día del Abuelo, muchos nietos buscarán el mejor obsequio para ellos, por lo que saldrán corriendo a comprar algo. En este caso, nosotros te traemos una opción más económica y que podrás hacer gracias a la técnica DIY y que consiste en reutilizar las latas de conserva que tienes acumuladas en algún rincón de tu casa y convertirlas en un lindo macetero para regalar.

Elementos para hacer estos maceteros con latas

Latas de conserva vacías

Plantas pequeñas, esquejes o suculentas

Tierra para macetas

Pintura acrílica o aerosol

Pincel

Tijeras

Lija

Lapizón

Cartulina blanca

Pompones pequeños

Pistola de silicona

Punzón

Ojos saltones

Lápiz con borrador en el extremo

Cómo hacer el macetero con latas para regalarle a tu abuelo