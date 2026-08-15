Cómo hacer un macetero con latas de conserva: ideal para que los niños regalen en el Día del Abuelo
No es necesario que gastes mucho dinero, sino que podrás darle una nueva vida a las latas gracias a la técnica DIY.
El próximo 28 de agosto se celebra en todo México el Día del Abuelo, por lo que es una gran opción para agasajar a nuestros abuelos o adultos mayores que tengamos cercano y poder devolverles algo de los que nos han dado. En este caso, no es necesario gastar mucho dinero en un regalo, sino que más bien gracias a la técnica DIY, podrás lograr algo realmente increíble y que tiene que ver con hacer un macetero con latas de conserva y que quedarán perfectas.
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La técnica DIY se ha vuelto popular en el último tiempo, teniendo en cuenta que consiste en la reutilización de objetos que creíamos en desuso y que no imaginamos que pueden volver a utilizarse, para convertirlos en algún adorno para el hogar o incluso para regalar. Además, no se necesita de mucho dinero, solo un poco de creatividad y de conseguir algunos materiales que tengamos en casa.
Como el próximo 28 de agosto es el Día del Abuelo, muchos nietos buscarán el mejor obsequio para ellos, por lo que saldrán corriendo a comprar algo. En este caso, nosotros te traemos una opción más económica y que podrás hacer gracias a la técnica DIY y que consiste en reutilizar las latas de conserva que tienes acumuladas en algún rincón de tu casa y convertirlas en un lindo macetero para regalar.
Elementos para hacer estos maceteros con latas
- Latas de conserva vacías
- Plantas pequeñas, esquejes o suculentas
- Tierra para macetas
- Pintura acrílica o aerosol
- Pincel
- Tijeras
- Lija
- Lapizón
- Cartulina blanca
- Pompones pequeños
- Pistola de silicona
- Punzón
- Ojos saltones
- Lápiz con borrador en el extremo
Cómo hacer el macetero con latas para regalarle a tu abuelo
- Lavar bien la lata que vayas a usar para quitar cualquier resto de comida del interior y etiquetas y dejar secar
- Hacer pequeños agujeros en la parte inerior de la lata con ayuda de un punzón
- Pintar la lata vacía de negro para hacer el cuerpo de la mariquita
- Usar la cartulina para dibujar sobre ella las manos de tus hijos
- Recortar las manos dejando un pequeño margen alrededor
- Impregnar un poco de pintura negra en la goma del lápiz y usar como sello de estampación para poner las manchas negras que tiene la mariquita
- Cortar el limpiapipas en dos y pegar por el interior de la lata
- Colocar dos pompones en los extremos
- Pegar los ojos
- Rellenar con tierra y colocar la planta que hayas elegido