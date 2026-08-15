Por qué después de los 70 las personas regalan sus cosas, según la psicología

Para todas aquellas personas que en su familia conviven con un adulto mayor de 70 años, seguramente les ha pasado que en algún momento les haya regalado algo que hayan tenido guardado por el simple hecho que ya no lo usan o porque se ven en el deseo de obsequiarlo. Y si bien eso muchas veces no será de gran utilidad, termina siendo algo simbólico. Pero, esto que ocurre no es algo aislado sino que llevó a que la psicología explicara cuál es el significado.

Los adultos mayores suelen tener un vínculo con el pasado, por lo que en cada momento están recordando cosas del pasado y es probable que en sus casas tengas elementos que usaban cuando eran jóvenes y que han decidido conservarlos. Pero, hay muchos de ellos que comienzan a obsequiarlos, especialmente a sus nietos o a gente joven de su familia por lo que comienzan a desprenderse de ellos.

Es por eso que si en algún momento tu abuelo te ha regalado algo que le pertenecía no lo hace porque sí, sino que más bien tiene toda una explicación y esto llevó a la psicología a realizar un estudio para determinar cuál es el significado. Para los especialistas en gerontología, que estudiaron durante muchos años la relación de las personas con los objetos que las acompañan a lo largo de su vida, dejan de ser vistas por su utilidad.

Cuál es el significado que un adulto mayor regale cosas, según la psicología

Por otro lado, en relación a esto, la psicología trató de explicar el significado que un adulto mayor comience a regalar las cosas y una de las teorías que intentan explicar este fenómeno es la selectividad socioemocional que fue desarrollada por una psicóloga experta y plantea que cuando las personas que perciben que el tiempo disponible es más lindo, priorizan las experiencias, las relaciones y objetivos que consideran más importantes.

Cuáles son otros de los significados que una persona regale cosas

Es por este motivo que cuando una persona mayor comienza a regalar las cosas no es porque intenta desprenderse de estos objetos, sino más bien tiene que ver con que está intentando reorganizar las posesiones, está pensando qué le gustaría transmitir, que quiere conservar y con quienes les gustaría compartir aquello que tuvo un significado especial en su vida.