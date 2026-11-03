3 ideas para hacer un títere de Peppa Pig con fieltro y calcetines

Las manualidades son actividades artísticas y prácticas que estimulan la creatividad, la motricidad fina y la concentración en personas de todas las edades. Diversas instituciones y entidades educativas, como la Universidad de Harvard, han destacado a través de estudios sobre desarrollo infantil que las actividades manuales y el juego creativo fortalecen las conexiones neuronales, reducen los niveles de estrés y fomentan la resolución de problemas de manera lúdica.

Noticias Jalisco del 2 de noviembre 2026

Por esta razón, las manualidades son altamente recomendadas tanto como herramienta pedagógica para los más pequeños como una excelente terapia de bienestar y desconexión para los adultos.

Manualidades en casa

Los proyectos de manualidades tienen una gran base de inspiración y muchas de ellas provienen del ámbito del entretenimiento. Un claro ejemplo de esto es Peppa Pig, la exitosa serie de animación que ha conquistado los corazones de millones de niños alrededor del mundo desde su estreno.

Su éxito global ha convertido a Peppa Pig en todo un fenómeno cultural y es por eso que se encuentra entre las temáticas más solicitadas e inspiradoras para todo tipo de manualidades, disfraces y juguetes hechos en casa.

¿Cómo hacer un títere de Peppa Pig?

A continuación, te presentaremos tres originales ideas para darle vida a Peppa Pig combinando la suavidad del fieltro y la practicidad de los calcetines. Se trata de proyectos de manualidades en los que se propone crear un títere de mano clásico, un títere de dedo interactivo y una marioneta de calcetín con boca articulada:

Títere de mano clásico con calcetín rosa

Materiales



Un calcetín de color rosa claro o fucsia.

Retazos de fieltro rosa, rojo y negro.

Pegamento para tela o pistola de silicona fría.

Tijeras y un rotulador negro.

Paso a paso



Colócate el calcetín en la mano introduciendo los cuatro dedos en la punta (que será la cabeza) y el pulgar en el talón o la parte inferior para marcar la zona del hocico. Corta dos óvalos pequeños de fieltro blanco y dibuja un puntito negro en el centro con un rotulador para hacer los ojos, y pégalos en la parte superior de la cabeza del títere. Recorta un círculo o la forma característica del hocico de Peppa en fieltro rosa un poco más oscuro, y añádele dos puntos negros verticales para simular los orificios de la nariz; pégalo en la punta del calcetín. Recorta un vestido clásico de color rojo en fieltro y pégalo alrededor de la caña del calcetín (el cuerpo del títere) para completar el atuendo icónico del personaje.

Títere de dedo estilo "mini-Peppa"

Materiales



Un calcetín rosa viejo para reciclar la tela.

Fieltro rosa, rojo, blanco y negro.

Hilo y aguja (o pegamento textil resistente).

Algodón sintético o relleno ligero.

Paso a paso



Diseña un patrón tubular de fieltro rosa con la medida aproximada de tu dedo índice más un espacio extra para la cabeza. Cose o pega los laterales formando un dedal alargado. Rellenar ligeramente la parte superior (la cabeza) con una pizca de algodón para darle volumen tridimensional, dejando el espacio interior libre para el dedo. Recorta y pega los rasgos faciales característicos de Peppa (ojos saltones blancos con pupilas negras, las dos orejas puntiagudas características a un lado de la cabeza y el hocico redondo con sus dos agujeros). Crea una mini capa de fieltro rojo a modo de su vestido envolviendo la base del tubo del dedo y fíjala con unas puntadas o pegamento.

Marioneta de calcetín con boca articulada y cartón

Materiales



Un calcetín rosa.

Un trozo pequeño de cartón fino (como el de una caja de cereales).

Fieltro rosa, rojo, blanco y negro.

Tijeras y pegamento termofusible (silicona caliente).

Paso a paso

