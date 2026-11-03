Antes y después de Kunno: cómo se veía antes de hacerse famoso y llegar a La Granja VIP (FOTOS)

Kunno es uno de los personajes más polémicos de La Granja VIP Segunda Temporada y ya hasta ha tenido conflictos con varios de sus compañeros. Y aunque hay muchas personas que apenas lo están conociendo, lo cierto es que el influencer lleva ya varios años en las redes sociales, plataformas que han sido testigos de su increíble cambio físico con el paso del tiempo y cómo ha ido transformándose para llegar a la imagen que lo distingue.

Y es que antes de consolidarse como Granjero, el joven de 26 años experimentó con diferentes looks y siempre demostraba que no le temía a probar tendencias arriesgadas. Previo a estar bajo los reflectores, solía lucir cortes de pelo masculinos básicos y conservaba su cabellera negra. Posteriormente, apostó por probar cortes pronunciados y tintes de fantasía llamativos, como rosa fluorescente, platinado o morado con azul. De igual manera, lucía uñas largas y comenzó a llenarse el cuerpo con tatuajes.

Kunno ha experimentado con exóticos looks|ESPECIAL

¿Cómo se hizo famoso Kunno?

Kunno Guillermo Martínez, nombre real del creador de contenido, empezó su trayectoria precisamente en el mundo del internet. Fue en el año 2019 cuando sus videos haciendo caminatas y pasarelas con música de fondo se hicieron virales, al grado de que miles de internautas en todo el mundo replicaban sus movimientos y creaban "dúos".

Gracias a este fenómeno, ganó fama como tiktoker y rápidamente la popularidad de Kunno se incrementó en las distintas aplicaciones, acumulando millones de seguidores. También hacía material sobre maquillaje y presumía sus exóticas creaciones, lo que le abrió las puertas a colaboraciones con marcas y se consolidó como rostro de diferentes campañas.

Kunno se hizo famoso con una caminata en redes sociales|ESPECIAL

Así ha sido el paso de Kunno en La Granja VIP: sus principales rivalidades

En la actualidad, paralelo a su trabajo en las redes sociales, Kunno se ha ido consolidando como una figura de realities gracias a su controvertida personalidad, como la que muestra en La Granja VIP siendo aliado de personalidades Manelyk y Bebeshita. Al igual que en "la vida real", en este proyecto ha tenido diferentes conflictos con Julio Camejo, Rafa Mercadante y Niurka Marcos, con la que en un principio decía que le entusiasmaba estar porque consideraba que eran compatibles.