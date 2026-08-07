Con solo un ingrediente de cocina: elimina el olor a sudor de las camisetas de deporte

Eliminar el olor a sudor de las camisetas de deporte es posible utilizando bicarbonato de sodio: un ingrediente de cocina conocido por su capacidad para neutralizar olores. Empleado como complemento del lavado habitual, ayuda a desprender los residuos que permanecen en las fibras de las prendas técnicas y que suelen ser responsables del mal olor persistente.

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Las prendas deportivas están fabricadas, en muchos casos, con fibras sintéticas que favorecen la evaporación del sudor, pero también pueden retener aceites corporales, bacterias y restos de detergente. De acuerdo con el American Cleaning Institute (ACI), estos residuos pueden acumularse con el tiempo y hacer que el olor permanezca incluso después del lavado.

Por ello, especialistas en limpieza recomiendan realizar tratamientos periódicos que ayuden a eliminar las sustancias que quedan atrapadas en el tejido. Esta es la manera adecuada de utilizar el bicarbonato de sodio.

¿Cómo utilizar bicarbonato de sodio para eliminar el olor a sudor de las camisetas?

El bicarbonato de sodio destaca por su capacidad para neutralizar compuestos ácidos y ayudar a reducir los olores sin recurrir a productos agresivos. Expertos del American Cleaning Institute y fabricantes de productos para el cuidado de la ropa coinciden en que puede utilizarse como un complemento del detergente, especialmente en prendas con olores persistentes.



Prepara una solución: disuelve media taza de bicarbonato de sodio en un recipiente con agua tibia suficiente para cubrir la camiseta. Deja la prenda en remojo: mantén la camiseta sumergida entre 30 minutos y 1 hora para que el bicarbonato actúe sobre las fibras. Lava como de costumbre: después del remojo, coloca la prenda en la lavadora utilizando el detergente recomendado para ropa deportiva. Seca completamente: siempre que sea posible, deja secar la camiseta al aire en un lugar bien ventilado antes de guardarla.

Si el olor persiste tras varios usos intensos, algunos especialistas sugieren repetir el tratamiento antes del siguiente lavado.

¿Por qué el bicarbonato funciona y qué otros cuidados recomiendan los expertos?

El mal olor no proviene del sudor en sí, sino de la acción de las bacterias sobre los compuestos presentes en la transpiración. Según la Mayo Clinic, las bacterias que habitan normalmente en la piel son las responsables de generar los olores característicos cuando descomponen el sudor.

Además de este polvo blanco, los expertos recomiendan adoptar algunos hábitos para prolongar la vida útil de la ropa deportiva y evitar que los olores se fijen en las fibras:



Lavar las prendas lo antes posible: cuanto menos tiempo permanezca el sudor en la tela, menor será la proliferación de bacterias.

cuanto menos tiempo permanezca el sudor en la tela, menor será la proliferación de bacterias. No sobrecargar la lavadora: dejar espacio entre las prendas permite que el agua y el detergente actúen de manera más eficiente.

dejar espacio entre las prendas permite que el agua y el detergente actúen de manera más eficiente. Usar la cantidad adecuada de detergente: el exceso puede dejar residuos que atrapan olores, según el American Cleaning Institute .

el exceso puede dejar residuos que atrapan olores, según el . Evitar suavizantes en prendas técnicas: muchos fabricantes de ropa deportiva señalan que estos productos pueden recubrir las fibras y disminuir su capacidad para eliminar la humedad.

muchos fabricantes de ropa deportiva señalan que estos productos pueden recubrir las fibras y disminuir su capacidad para eliminar la humedad. Secar completamente antes de guardar: la humedad favorece el desarrollo de microorganismos y la aparición de malos olores.

El bicarbonato de sodio es una alternativa sencilla, económica y ampliamente utilizada para combatir los olores persistentes en la ropa deportiva. Combinado con un lavado adecuado y las recomendaciones de organismos especializados en limpieza y cuidado textil, puede ayudar a mantener las camisetas frescas por más tiempo sin dañar sus fibras.