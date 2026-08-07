Ni las heredes ni las tires... así puedes reutilizar tus playeras usadas

En ocasiones tu ropa se convierte en un problema de desperdicio, pues ya no te queda, ya está un poco vieja o simplemente ya no quieres usarla para renovar tu clóset. Sin embargo, si tienes algunas playeras que no quieres tirar, puedes usar estas dos ideas de reciclaje. Toma nota y aprende cómo darle una segunda vida a tus prendas.

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¿Cómo reciclar tus playeras viejas?

Si no quieres desechar tus playeras y probablemente no estén utilizables para regalarlas, puedes reciclarlas. Solamente toma en cuenta que para convertirlas en trapos o trapeadores, deben ser de fibras naturales como el algodón. Esto es por el hecho de que tienen buena capacidad de absorción y atrapar suciedad como el polvo. Además soportan varios lavados intensos y son fáciles de manejar. Mientras que otras telas no absorben tanto la humedad e incluso dejan residuos cuando pasan por ciertas superficies.

¿Cómo puedes convertir tus playeras en trapeadores?

Esto es más sencillo de lo que crees, solamente sigue estos pasos.

Corta el cuerpo principal de tu playera, obteniendo la mayor parte de tela en un cuadrado grande. Y corta para obtener una sección que sea más larga que ancha para posteriormente dividir en tiras sin cortar completamente la tela… dejando unidas todas esas tiras.

dejando unidas todas esas tiras. Esto se logrará con un par de playeras, las cuales enrrollarás en un palo de madera o en un trapeador viejo. Sujetarás la tela con una abrazadera o un hilo potente, con la intención de que las tiras queden colgando por debajo del palo y el borde que une la tela.

las cuales enrrollarás en un palo de madera o en un trapeador viejo. Sujetarás la tela con una abrazadera o un hilo potente, con la intención de que las tiras queden colgando por debajo del palo y el borde que une la tela. Y listo, tendrá un utensilio idéntico al trapeador, el cual puedes usar al gusto y limpiar incluso de mejor manera. Puedes desprender dicha parte para limpiar los trapos sin estorbo.

¿Cómo puedes convertir tus playeras en trapos?

Esta segunda opción es mucho más sencilla, basta con lavar tu o tus playeras, incluso puede ser sin suavizante para dejarla lista para limpiar. Aquí también debes cortarla en cuadrados o rectángulos del tamaño de tu preferencia. Procura elegir tus prendas y porciones de tela menos desgastadas que te duren lo suficiente y te limpien de manera más eficiente. Y una última recomendación que se hace es la de cocer los bordes para evitar que se deshile fácilmente.