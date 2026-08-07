Ni las heredes ni las tires... así puedes reutilizar tus playeras usadas
En ocasiones las playeras podrían usarse un poco más pero terminan en desuso o en la basura. Por ello puedes hacer esto para reutilizarlas. Toma nota.
En ocasiones tu ropa se convierte en un problema de desperdicio, pues ya no te queda, ya está un poco vieja o simplemente ya no quieres usarla para renovar tu clóset. Sin embargo, si tienes algunas playeras que no quieres tirar, puedes usar estas dos ideas de reciclaje. Toma nota y aprende cómo darle una segunda vida a tus prendas.
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¿Cómo reciclar tus playeras viejas?
Si no quieres desechar tus playeras y probablemente no estén utilizables para regalarlas, puedes reciclarlas. Solamente toma en cuenta que para convertirlas en trapos o trapeadores, deben ser de fibras naturales como el algodón. Esto es por el hecho de que tienen buena capacidad de absorción y atrapar suciedad como el polvo. Además soportan varios lavados intensos y son fáciles de manejar. Mientras que otras telas no absorben tanto la humedad e incluso dejan residuos cuando pasan por ciertas superficies.
¿Cómo puedes convertir tus playeras en trapeadores?
Esto es más sencillo de lo que crees, solamente sigue estos pasos.
- Corta el cuerpo principal de tu playera, obteniendo la mayor parte de tela en un cuadrado grande. Y corta para obtener una sección que sea más larga que ancha para posteriormente dividir en tiras sin cortar completamente la tela… dejando unidas todas esas tiras.
- Esto se logrará con un par de playeras, las cuales enrrollarás en un palo de madera o en un trapeador viejo. Sujetarás la tela con una abrazadera o un hilo potente, con la intención de que las tiras queden colgando por debajo del palo y el borde que une la tela.
- Y listo, tendrá un utensilio idéntico al trapeador, el cual puedes usar al gusto y limpiar incluso de mejor manera. Puedes desprender dicha parte para limpiar los trapos sin estorbo.
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¿Cómo puedes convertir tus playeras en trapos?
Esta segunda opción es mucho más sencilla, basta con lavar tu o tus playeras, incluso puede ser sin suavizante para dejarla lista para limpiar. Aquí también debes cortarla en cuadrados o rectángulos del tamaño de tu preferencia. Procura elegir tus prendas y porciones de tela menos desgastadas que te duren lo suficiente y te limpien de manera más eficiente. Y una última recomendación que se hace es la de cocer los bordes para evitar que se deshile fácilmente.