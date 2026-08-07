Ni limón ni naranja... esta es la mejor fruta para evitar la gripe

Generalmente se piensa en el limón o en la naranja para la obtención de vitamina C, sin embargo hay un fruto que no es tan conocido como fuente de este elemento. Por eso, este artículo te indicará todos los beneficios que tiene el kiwi… entre los que está el evitar la gripe. Este alimento tiene ciertos aspectos positivos para el organismo y se encuentra de manera constante en los mercados y supermercados durante todo el año.

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¿Por qué el kiwi es bueno para evitar la gripe en verano?

Según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, una mujer debe consumir diariamente 75 mg de vitamina C, mientras que un hombre hasta 90. Por ello, se indica que el kiwi y otros alimentos como el pimiento rojo, brócoli, coles de Bruselas, el berro y el perejil fresco son opciones que ayudan con esta meta.

En ese sentido, la vitamina C no solo es un elemento más en tu organismo, sino que beneficia en la absorción del hierro, actúa como antioxidante y contribuye a sintetizar el colágeno. Y allí el kiwi sin lugar a dudas es el fruto favorito, pues alcanza porciones de hasta 92.7 miligramos por cada 10 gramos.

Es decir, si tú consumes dos piezas medianas de este fruto de manera diaria, cubres la cantidad recomendada por los expertos. Un dato que podría ayudar a entender el beneficio, es que si tu comes kiwi de manera constante, tu cuerpo recibe más del doble o hasta el triple del beneficio que si consumieras una naranja.

¿Cómo puedes y debes consumir el kiwi o frutas con vitamina C?

La primera gran recomendación tiene como punto principal el indicarte que estas frutas (kiwi u otra de tu elección) deben comerse frescas y recién peladas. Cuando la parte interna entra en contacto con el aire, el ácido ascórbico se oxida rápidamente. Mientras que en el caso de los vegetales, se recomienda no tirar las hojas más verdes, pues esas son las que más vitamina C contienen. Por eso, siempre trata que su consumo sea lo más natural posible.